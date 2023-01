«Cálmense, sino me voy a ir a la chu…»: la desesperada petición de Pailita a sus fans

Pailita es uno de los artistas urbanos chilenos más queridos en la actualidad, por lo que a cada lugar mucha gente quiere algún recuerdo de él. Así ocurrió recientemente durante su paso por Iquique, en el marco de su gira de verano denominada «Soñando Despierto», al igual que su EP que estrenó recientemente.

Sin embargo, el artista urbano dueño del éxito «Llámame Bebé» con Young Cister y Cris MJ, no lo pasó muy bien debido al recibimiento de sus fans.

Resulta que el cantante urbano chileno sufrió la euforia de un grupo de fans que se acercaron al hotel en el que se estaba hospedando. Asimismo, según se pudo observar en una serie de videos virales en TikTok, Pailita salió a reunirse con sus fanáticos y les pidió calma, lo que algunas personas no entendieron de inmediato.

La desesperada petición de Pailita que se viralizó en TikTok

«Cálmense, sino me voy a ir a la chu… Se los digo de todo corazón, cálmense, porque a mí me cansa esta we… no me gusta que me griten. Por favor, cálmense, me duele la cabeza brígido. Por favor, les pido que se pongan en mi posición, he estado todo el día sacándome fotos», dijo el artista en el video subido por la cuenta «corte_chileno15», reiterando su llamado a la calma entre todo el bullicio de los fans antes de volver a sacarse fotos con los mismos.

Mientras que otro video subido por el perfil «dilaverdaadrosaa», Pailita cuestionó a una fans y pidió comprensión por su integridad personal.

«Pero princesa, viste que estás siendo inconsciente conmigo, porque no te importa cómo esté yo y lo único que querí’ es que te haga la firma. Eso no está bien, si ustedes son mis fanáticos y tienen que quererme igual», señaló el artista urbano mientras se escuchaba el llamado de una fan que pedía que lo dejaran descansar.

«Ayer tampoco pude dormir nada porque estuvieron gritando toda la noche, vinieron a despertarme a las ocho de la mañana. Les pido que sean conscientes conmigo. Si yo me doy el tiempo, les pido que se pongan la mano en el corazón», complementó el cantante chileno, entre los agradecimientos de las personas presentes y la reiteración de su desesperada solicitud para los fanáticos.