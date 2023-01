Llegó a pelear: Helhue Sukni se picó con doctores que no la quisieron atender

Recientemente, Helhue Sukni viene haciendo noticias por sus constantes publicaciones en Instagram, específicamente, por lo que fue su viaje al caribe.

Aunque esto llamó más la atención, porque, solamente un día antes de su viaje, la mujer había dado a conocer que no se encontraba bien de salud.

El video de Helhue Sukni

Tal y como pasó anteriormente, en esta ocasión, Helhue volvió a quejarse por sus malestares, aprovechando de criticar al sistema de salud nacional.

Ahora, las quejas son precisamente después de llegar proveniente de sus vacaciones en Punta Cana, donde dio a conocer que nuevamente se encontraba con un molesto resfrío.

Según lo consignado por La Cuarta, a la famosa Helhue Sukni no la habrían atendido tras llegar 10 minutos tarde a su respectiva consulta, por lo cual no se guardó sus descargos.

«Me fui de vacaciones resfriada y volví de vacaciones resfriada ¿Qué hue…? Estoy pa’ la ca…», explicó en un principio.

A lo que posteriormente, dejó caer el hecho en concreto. «Fui hoy día a la clínica y llegué 10 minutos tarde. El hue… del doctor no me atendió, no me atendió por 10 minutos».

Aunque sus descargos finales, vendrían después. «Yo digo una huea, cuando uno tiene que esperar a los cul… 2 horas o 1 hora, ahí sí que uno tiene que esperar po’. Se creen dioses los hue…».

Posteriormente, agregó: «No voy más a verlo por hue…, perdió una paciente».

Finalmente, Helhue Sukni agregó que solamente le quedó una opción. «Me fui a Urgencias y me hicieron una radiografía de tórax para ver si tengo neumonitis y me sacaron exámenes de sangre, y ahí me tuvieron hasta las 6 de la tarde que llegué a la casa».

Concluyendo con que actualmente se encuentra medicada por los recientes problemas que ha tenido su salud.

