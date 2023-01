«Salgan de lo común»: Naya Fácil arremete contra los críticos de su nuevo look

A esta altura, Naya Fácil, ya es un reconocido personaje público, sobre todo, porque sube casi todo su vida a través de su Instagram a su casi millón de seguidores.

Desde proyectos, eventos solidarios, canjes a polémicas podemos ver día a día en su red social. No obstante, esta vez generó polémica con su nuevo look.

La influencer chilena tiene una variedad de cuentas y actualmente usa @Nayafacilc, donde publicó una postal que dejó para adentro a todos sus seguidores por el radical cambio.

El cambio de Naya Fácil

No es todo 100% real, puesto que solo se trata de una peluca, pero la gente se lo tomó demasiado enserio. A pesar, de ser bastante notorio, los seguidores se convirtieron en estilistas e inmediatamente le mandaron mensajes criticando su apariencia.

Así lo dejó ver Naya Fácil a través de sus historias. «Si su opinión es negativa, no debería darla porque no me interesa», declaró la influencer bastante molesta.

«Les falta abrir sus mentes, están acostumbrados a ver pelos negros y ser como todos jajaja. Y eso que no me compré la morada. Salgan de lo común y se les arreglará la vida», lanzó a uno de sus críticos.

Revisa aquí su cambio:

No fue lo único

Naya Fácil vivió otro desagradable momento que compartió en su red social. Mientras su auto estaba estacionado fuera de su casa, un hombre la apuró para que lo moviera y provocó un pequeño accidente.

«Todos los días me estaciono donde mismo, si vivo acá (…) 3 veces le di espacio para que pasara y cabía perfectamente. Pero el *** no quiso y esperó que me estacionara y no quiso pasar. Por apurarme pasé a llevar mi espejo», denunció.

«Yo las hu… apuradas no las hago y menos cuando me mandan los simios (…) He manejado todo Santiago y fuera de Santiago, nunca me había pasado nada. Pero si me apuran no funciono, menos en mi casa loco», reclamó Naya Fácil.