El descargo de Priscilla Vargas en contra de los humoristas nacionales: «Me tiene chata»

Durante la mañana del pasado lunes 30 de enero, un fuerte descargo vino por parte de Priscilla Vargas en lo que fue el respectivo episodio del matinal Tu día, de Canal 13.

En el mismo, se comenzó a hablar acerca de los humoristas y sus respectivas presentaciones en el Festival de Viña 2023, además de los que ya estuvieron presentes en años anteriores, a lo que se sumaron las presentaciones del reciente Festival del Huaso de Olmué.

El descargo de Priscilla Vargas

Como se mencionó anteriormente, el hecho ocurrió durante el pasado episodio del mencionado matinal, en donde la periodista aprovechó para presentar su descontento acerca de un chiste que ya se está volviendo un tanto rutinario.

El mismo, se centró en uno de los momentos más complejos que se vivió a nivel mundial recientemente, el cual ya te estarás imaginando.

«Hay algo que me tiene hasta aquí, hasta aquí de las rutinas, del contenido de las rutinas del último tiempo. Yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, pero al regreso de la pausa, lo voy a comentar y creo que muchos van a estar de acuerdo», expresó a modo de adelanto la mencionada panelista en un principio.

Posterior a lo que fue la respectiva pausa comercial, vendría el potente descargó de Priscilla, quien no se dejó nada guardado al momento de soltar su molestia.

«Ahora en los últimos meses hay algo que me tiene chata, que ya no me da ni risa, o tiene que ser muy bueno el chiste», expresó en un inicio.

Posteriormente, continuó con su molestia. «Recurren permanentemente los humoristas a ‘cuando estábamos en pandemia…’, no ya, chao. ‘Encerrada en la casa, ya me cae mal mi marido’, es demasiado recurrente, yo creo que eso se va a repetir ahora en Viña y ojalá que no.

Ante esto, su compañeró en el panel, Nacho Gutiérrez, evidenció estar totalmente de acuerdo con ella, esperando también que dicho chiste no sea algo recurrente en el festival.

Revisa el momento a continuación