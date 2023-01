Rodrigo Díaz cuenta la firme sobre polémica con Angélica Castro en evento de la Teletón

Rodrigo Díaz fue el protagonista del nuevo episodio de Juego Textual donde habló de todo. El bailarín tocó varios temas durante su aparición en el espacio conducido por Sergio Lagos. Tanto personales como de conocimiento público, como su «impasse» con Angélica Castro en una de las actividades de la Teletón.

Recordemos que previo a la realización de la cruzada solidaria y en medio de la controversial infidelidad de Cristián de la Fuente, Rodrigo Díaz y la animadora fueron parte de un evento que se hizo viral. Pues el ganador de Rojo lanzó una particular frase que le valió mucha mala onda y un incómodo momento.

«Nos despedimos con la ‘DESPECHÁ’… ¡Angélica Castro!», indicó el ex Aquí se Baila, haciendo referencia al baile del hit de Rosalía, lo que generó un malentendido y burlas en redes sociales.

El nuevo mea culpa de Rodrigo Díaz en Juego Textual

Cabe señalar que después de la viralización del registro, el bailarín realizó un inmediato mea culpa después de darse cuenta la embarrá que quedó con su frase final en el evento. En ese sentido, Rodrigó Díaz explicó la situación y aseguró en su momento que la relación con Angélica Castro era muy buena.

Aquel lamento volvió a repetirse recientemente a través de Canal 13, cuando el ex Rojo entregó detalles de la situación, aunque ahora mediante la pantalla chica.

«Aquí lo pasé mal, porque yo no me di cuenta de eso. De hecho, ese ‘challenge’ lo hicimos en su casa, con la Laura (De La Fuente) (…) En mi cabeza jamás estaba la cochinada de unir una cosa con la otra, menos en un minuto donde una persona, a quien quiero mucho, no lo está pasando bien», aseguró Rodrigo Díaz muy acomplejado y cortando de raíz la polémica, tras la pregunta de Yasmin Vásquez.

Los cuestionamientos al bailarín

«Esto fue un día sábado y el día martes yo ya estaba en otro lado, y me empiezan a llegar notificaciones y también mucha gente insultándome pensando que lo estaba haciendo a propósito. Y además yo sintiéndome muy mal porque un amigo en estas situaciones tiene que aportar, no aportarle a la prensa o a la gente para que haga un circo de esto», continuó diciendo el bailarín.

Rodrigo Díaz se contactó con ella y aclaró que se le «caía la cara de vergüenza», lo que ella entendió de inmediato, ya que ninguno de los dos se había dado cuenta de la situación.

«A Angélica, fuimos compañeros de trabajo en un programa donde fuimos jurados, y le tengo un cariño porque es una mina, tan la raja, tan bacán, tan linda, que por ningún motivo haría algo que la pudiese dañar o afectar», concluyó el ex Aquí se Baila.