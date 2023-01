Emilia Daiber rompió el silencio tras comparaciones con Millaray Viera

Hace una semana, se acabó oficialmente todo rastro de Millaray Viera en los programas de Chilevisión, tras su repentina desvinculación del canal.

De «Sabingo» se despidió a finales del año pasado. Específicamente, solo faltaba «Yo Soy», estelar, donde fue reemplazada por Emilia Daiber.

Inmediatamente, la aparición de la nueva animadora generó diversas reacciones por parte de los televidentes. «Soy viudo de Millaray», «Qué lenta Emilia, ojalá mejore», «me desmotiva ver Yo Soy sin Millaray» y «Se te extraña Millaray, el programa ya no es lo mismo», fueron algunos de los comentarios tras el estreno.

En ese contexto, Emilia Daiber, lanzó la voz y conversó con Publimetro sobre su llegada al programa de talentos y las constantes comparaciones con la ex animadora.

La reflexión de la periodista

«De verdad, y de corazón lo digo, ella es una gran amiga, la quiero muchísimo y la admiro profundamente. En términos laborales, creo que es una mujer tremendamente profesional, que ha tenido un recorrido gigantesco», partió manifestado Emilia Daiber.

«Si bien las comparaciones son inevitables, creo que es parte del trabajo. Hay que aceptarlas y seguir trabajando, dando lo mejor de uno», agregó la periodista.

«CHV ha sido mi casa televisiva hace años y no tengo más que palabras lindas y de agradecimiento. Sobre todo para los equipos que hay detrás, que son fascinantes y maravilloso», reflexionó la presentadora.

«He hecho una carrera que va de a poco. En ese sentido, me alegra mucho que sea así, porque de manera paulatina me permite aprender y crecer. Estoy muy contenta, porque siento que las cosas se han dado no por casualidad», continuó.

«Si no que por un trabajo en equipo, que requiere constancia y personas que te puedan ayudar e impulsar a llegar a distintas posibilidades en el trabajo», finalizó Emilia Daiber sobre los actuales desafíos que tiene.