¿Le tiró el palo?: La desatinada respuesta que recibió Yamila Reyna en vivo por parte de taxista

Durante la mañana de este martes 31 de enero, un particular momento se vivió durante el despacho de popular matinal de TVN, Buenos días a todos, el cual cuenta con la participación de la argentina Yamila Reyna.

Recordemos que la mujer, viene de un reciente quiebre con el portero de Coquimbo Unido, Diego Sánchez, debido a ciertos secretillos que se supieron por parte de él, mismos que le terminaron costando caro.

El particular momento que vivió Yamila Reyna

Como mencionamos anteriormente, la mujer viene de un reciente quiebre con el guardameta después de que se dieran a conocer unas conversaciones subidas de tono entre él y otra muchacha.

El mismo hecho, terminó con el «Mono» Sánchez pidiendo disculpas a quien ahora es su actual expareja.

Ante el mismo punto, durante la ya mencionada mañana de este martes, en lo que fue un particular despacho del programa Buenos días a todos, Yamila Reyna apareció fuera del estudio, siendo un taxi el espacio en el cual realizó el mismo.

Según las palabras de Reyna, el momento tuvo lugar ya que ella había decidido dejar de lado su auto para irse en taxi. «Yo me vine en taxi hoy. Dije ‘para qué llevo el auto, si no hay nadie en Santiago’. Y me encontré con el Jose, que es el chofer. Nos venimos conversando de la vida», expresó.

En este contexto, la panelista se dio el tiempo para preguntar al taxista acerca de lo que se ocurría siendo taxista, teniendo una directa respuesta por parte del conductor. «Desde asaltos hasta… cosas que pasan en el auto», expresó el mismo.

Al querer conocer más acerca de lo mencionado anteriormente, el taxista le desvió el tema con una particular frase. «Secreto de sumario. Como dicen los futbolistas, lo que pasa en la cancha, queda en la cancha», dijo el mismo.

Ante esto, la respuesta por parte de Yamila Reyna no se hizo esperar. «No hablemos de futbolistas», dijo ella, recordando sus recientes sucesos, según consignó Página 7.