«Esperen lo mejor»: Loyaltty se sincera sobre su próximo desafío en HiperActiva

Hoy nos visitó en HiperActiva, la cantante del género urbano, Loyaltty, quién conversó con nuestro queridos locutores, Spider G y Matías Vega.

Con tan solo 19 años se posiciona cómo una de las líderes de la música urbana. En ese contexto, por su paso en la radio nos reveló las expectativas que tiene ante su primera presentación en Lollapalooza.

Revisa el audio acá.

Conozcamos a Loyaltty

La representante del género urbano, llegará a Lollapalooza este 17 de marzo, donde será la primera vez que la artista presente su show en solitario.

«Estoy muy ansiosa, vamos hacer cosas increíbles, voy con bandas, bailarines, harto espectáculo, estamos concentrados en eso», confesó Loyaltty.

«Estamos a mucho ensayo, estoy en 100 grupos distintos, con bandas, con profe, etc», explicó sobre la organización de su show.

«Yo sobre pienso, me preocupó de todo y más, hasta lo que es imposible que pase, me preocupó», complementó la cantante ante su constante inquietud para que todo salga bien.

«Cantó de toda mi vida, desde que nací, entonando, de chiquitita. En el género urbano partí hace dos años oficialmente», reveló Loyaltty.

«Partí escuchando al Poli y a Pablo Chill-E, dije medio corte, me gusto mucho. Pero en verdad, empecé a rapear primero, iba al Parque Bustamante, me metí tanto que saque mis freestyles y de a poco cache a lo más urbano», agregó.

La cantante recientemente lanzó su primer EP, «Mami Trap», el cuál contiene siente canciones. «Es más que un concepto, es todo lo que me define. Cada una de las canciones tiene una parte de mí. Es algo que yo no muestro a primera vista, sino que cuando alguien ya me conoce me dice: ese álbum eres tú», señaló la cantante,

«Esperen lo mejor, no importa el que sea, la mejor experiencia para ellos, son mis regalones mi fanes», finalizó.

La cantante también contó que la próxima semana estará en sesiones Costanera Center y será gratuito, próximo miércoles 8 de febrero desde las 20:00 horas.