«Estai’ un poquito fuerte»: el inesperado impasse de Juan Pablo Queraltó en vivo

Juan Pablo Queraltó protagoniza uno de los momentos más divertidos de la mañana en la pantalla chica, a través de sus clásicos despachos desde distintos lugares a través de la pantallas de Chilevisión.

Fue precisamente en uno de los móviles del matinal de la estación, Contigo en la Mañana, cuando el comunicador sufrió una tallita mientras conversaba con la gente de la comuna de Algarrobo.

De lejitos con Juan Pablo Queraltó

El reportero del matinal de Chilevisión llegó hasta la playa para conversar con las gran cantidad de personas que se acercó al borde costero y no precisamente a mojarse las patitas. Pues la gente llegó en masa para realizar actividad física y Juan Pablo Queraltó no quiso ser menos, aunque no exento de complicaciones.

Fue después de conversar con una mujer que promocionó el emprendimiento de su hijo, cuando el notero no solo sumó saludos para Julio César Rodríguez que estaba en el estudio, sino que también se puso a tono con la gente que estaba haciendo ejercicio, sufriendo una «tallita».

«Se me mojó el ala», soltó Juan Pablo Queraltó ante el lamento del JC que le dicen y el propio también. «Se me pasó el desodorante, yo sabía que iba a pasar esto», continuó diciendo el reportero de Contigo en la Mañana, quien fue subido al columpio por uno de los hombres que llegó a hacer actividad física.

«No dai’ más ya, estai’ todo mojado. Estai’ un poquito fuerte», soltó el desconocido sujeto provocando la risa de JP Queraltó y del conductor del espacio matinal.

«No, no, no hay mal olor. Estamos bien», agregó el hombre que mientras seguía haciendo la rutina de ejercicios, bromeó con el notero estrella del programa. «Ponte un poquito más allá si», remató la persona quien dejó como chalecó de mono a Juan Pablo Queraltó en vivo.