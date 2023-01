«Fui el culpable»: Koko Stambuk confiesa la principal razón del extenso receso de Glup!

La mañana de este martes, Koko Stambuk, integrante de Glup!, la banda ícono de finales de los 90’s, visitó a nuestros queridos Daniel Fuenzalida y Juakolee en Central RadioActiva.

El cantante nos contó lo que se viene en cuanto a sus estrenos musicales y su próximo concierto con la banda en el Teatro Coliseo, aún puedes adquirir entradas a través de sistema PuntoTicket.

Las novedades de Koko Stambuk y Glup!

La bienvenida fue cálida, puesto que el cantante se conocía desde hace tiempo con nuestro querido locutor. Más de 10 años sin verse y se conocen desde hace 25.

¿Cómo han sido estos años de Koko Stambuk?, le preguntó nuestro querido Daniel Fuenzalida.

«Yo me fui hace 16 años de Chile, ese fue el motivo por el cual Glup! se detuvo, fui el culpable, por eso ese el motivo que no lo terminamos. Siempre es una deuda pendiente, Glup! nunca se acabó», inició el cantante.

«Siempre ligado a la música y el cine, cuándo me fui, hice un disco solista y me nominaron al Grammy, donde vino la canción valiente, en ese disco. Después produje mucha música y me enfoque más en el cine. Los últimos 7 años de mi vida es cine, he hecho cuatro películas», agregó el intérprete de «Grado 3».

«Lo que me une a la música es mi banda Glup! La gente sigue disfrutando nuestra música», sentenció.

«Nosotros queríamos sacar material nuevo este año, pensamos en un disco de covers, canciones que nos gustan a nosotros y cosas más pop. Debemos hacer cosas más latinas, hagamos Provenza y la tocamos nos cayó como anillo al dedo», declaró sobre su nueva música.

El cantante aprovechó de cantar en vivo sus éxitos de la banda como «Enamorado de ti», «Freebola» y su nuevo cover de «Provenza» de Karol G.

Finalmente aprovechó de invitar a quienes quieran asistir al concierto del grupo este sábado 21 de enero y advirtió que quedan poquitas entradas.