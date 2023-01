«Gossip»: la esperada nueva canción de Maneskin junto a Tom Morello

Maneskin está cada vez más cerca de lanzar su nuevo álbum titulado «Rush!», y lo prepara con el gran adelanto de su sencillo junto a ni más ni menos que Tom Morello llamado «Gossip».

La banda originada en Roma se une al legendario participante de la banda Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen y The E Street Band y más.

Con una guitarra rápida, contagiosa y feroz, el último lanzamiento de Måneskin continúa reafirmando su estatus como una fuerza genuina en el Rock ‘N’ Roll.

Asimismo, tal como te mencionamos anteriormente, este tema es un adelanto del disco que llegará a todas las plataformas el próximo 20 de enero.

La nueva canción y el inminente proyecto de Maneskin

«La enorme experiencia de trabajar con Tom Morello nos permitió tomar ideas sobre cómo trabajar en las canciones sin pensar demasiado. No podemos agradecerle lo suficiente por unirse a nosotros en esta canción. ¡Es un honor para toda la banda!», señaló el vocalista, Damiano David.

Por su parte, la bajista del grupo, Victoria De Angelis expresó: «la canción se originó a partir de un riff que Thomas había escrito hace algún tiempo, y que habíamos estado guardando durante mucho tiempo y que seguimos desarrollando. Luego se unió el ícono Tom Morello y aportó algo extra a la clásica alegría uptempo de Måneskin», añadió.

Producido principalmente por Max Martin y Fabrizio Ferraguzzo, el álbum fue grabado en Los Ángeles, Italia y Tokio y presentan los sencillos «Supermodel» lanzado anteriormente con su sonido californiano y ritmos infecciosos de rock moderno, la increíble «Mammamia» y su canción más recientemente, «The Loneliest», una oda a las baladas clásicas del rock de la vieja escuela con sus rugientes voces y electrizantes solos de guitarra teñidos de elegante delicadeza.

Tracklist del nuevo disco

Own My Mind

Gossip Feat. Tom Morello

Timezone

Bla Bla Bla

Baby Said

Gasoline

Feel

Don’t Wanna Sleep

Kool Kids

If Not For You

Read Your Diary

Mark Chapman

La Fine

Il Dono Della Vita

Mammamia

Supermodel

The Loneliest