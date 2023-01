«Para acabar con esas estructuras machistas»: Karen Bejarano arremete sin filtro contra Shakira

Karen Bejarano hace poco dio que hablar por su polémica con Daniela Aránguiz que revivió gracias a la polémica transmisión de Anita Alvarado. Sin embargo, ahora se subió al carro de la controversial Bizarrap Music Session #53 de Shakira que dejó la grande en las redes.

La canción generó diversas reacciones por los palos de la cantante colombiana a su ex pareja, Gerard Piqué. Aunque por el lado de Karen Bejarano una frase en especial no fue bien recibida.

«Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», fueron las palabras que no cayeron bien en la cantante. «La adoro y empatizo con ella, sé que lo pasó como el hoyo, pero esa frase es patriarcal», inició criticando la ex Discípulo del Chef.

¡Karen Bejarano no se guardó nada!

«De hecho, al hombre en la historia se le enseñó que no tiene que llorar porque es fuerte y no debe mostrar sus emociones, porque su rol natural es facturar y proveer», continuó planteando la ex chica Mekano.

Asimismo, la cantante continuó desarrollando su crítica a la letra de la cantante colombiana. «Creo que adoctrinarnos a nosotras que no tenemos que llorar y debemos facturar, es un grave error», afirmó.

«Así que sí, podemos facturar, pero no nos olvidemos de estar conectados con nuestras emociones y botarlas, porque guardarlas solamente nos hace enfermarnos cada día más, y no es lo que queremos», complementó Karen Bejarano, según consignó Corazón.

Del mismo modo, para terminar su análisis la ex Discípulo del Chef expresó: «Para acabar con esas estructuras machistas y patriarcales, tenemos que ser capaces nosotras de darnos cuenta de esas frases erróneas que de repente son muy bonitas, hasta empoderadoras, pero en realidad no lo son, nos hacen un tremendo daño», concluyó la ex chica Mekano.