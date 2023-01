La jugada confesión de Yamila Reyna tras hablar sobre su paso por Infieles

Yamila Reyna fue la más reciente invitada a Todo Por Ti de Canal 13. La actriz conversó con Cecilia Bolocco sobre diversos temas de su vida, en el espacio donde realizó un homenaje a su mamá, Patricia González, y a su padre, el fallecido músico trasandino, Daniel Reyna.

La también comediante habló de su infancia, su rebeldía adolescente que llevó a ponerse implantes mamarios a sus 16 años y el intento de secuestro que sufrió a sus 20 años.

Posteriormente, la querida trasandina se dirigió a la cocina de su casa junto a la Chechi, donde comenzaron a preparar una cena especial para su madre, tal como es tradición en el espacio. Pero este momento no solo se enfocó en lo culinario, sino que en más recuerdos de la actriz.

La confesión de Yamila Reyna en Todo Por Ti

la ex MasterChef Celebrity recordó su paso en la Teletón de 2003 como porrista de las «Diablitas» del Club Independiente de Córdoba. Y, posteriormente en 2007, como participante del reality de baile «Fama» y en el estelar de baile «Bailando por un sueño». También alcanzó reconocimiento por sus actuaciones en la serie de Chilevisión, «Infieles».

«Hubo una identidad con ese programa, la gente no sabía cómo me llamaba pero me gritaba en la calle. Fue re lindo porque el programa tenía un límite que tú lo ponías como actriz. Yo volvería a hacer una escena jugada si el trabajo lo requiere», admitió la comediante sobre sus candentes registros en Infieles.

A propósito de eso mismo, Yamila Reyna reconoció tener una larga historia de infidelidades. «Yo fui muy infiel, de chica. Crecí con un papá infiel, mi hermano era infiel también, entonces yo pensaba que era normal ser infiel, y yo lo era. Hasta que tuve un pololo que me fue infiel y dije ‘Aaah, ¿esto se siente?’, y nunca más le fui infiel a nadie», contó la actriz, agregando que sólo le sería infiel a cualquier pareja con Luis Miguel.