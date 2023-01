La rotunda respuesta de DJ Méndez sobre el OnlyFans de Leo Méndez Jr.

DJ Méndez fue el encargado de dar el vamos al primer capítulo del año en Juego Textual. En ese sentido, el músico fue llevado al límite por las mismas ocho conocidas panelistas del espacio animador por Sergio Lagos.

En la primera sección de la noche, fue Tita Ureta quien le consultó sobre la importancia que le ha dado a su familia durante su carrera musical. Además, en ese mismo momento de la noche, también le preguntaron por su hijo, Leo Méndez Jr.

El intérprete de «Estocolmo» aseguró que le encantaba la forma de ser de su retoño. Y que, además, celebró cada una de sus iniciativas. Entre ellas, la más reciente incursión de su hijo en OnlyFans.

La categórica respuesta de Leo Méndez en Juego Textual

«Yo aplaudo a mis hijos en cada locura o aventura que tengan en mente. Cuando supe lo de OnlyFans lo felicité, porque aparte de ser un ingreso brutal y rápido, el contenido que sube no es tan fuerte. Además, a él le encantan las fotos, se maquilla increíble y es hermoso, tiene unas piernas que le envidio», aseguró el artista nacional.

Asimismo, DJ Méndez también agregó que el amor por su hijo es incondicional. «Yo amo apasionadamente a mi hijo, y eso no va a cambiar. Yo en esas fotos veo a mi hijo y punto», indicó.

Recordando cómo fue cuando su hijo le contó que era homosexual, el cantante confidenció que le dolió que se haya demorado tanto en decírselo, y haya confiado en el resto de su familia antes que en él.

«Se lo contó primero a Steffi, que son muy cómplices, y después hicieron una reunión familiar para acercarse a mí. Entonces me sentí como que fallé en algo. Pero me puse en su lugar, no tuvo la seguridad que yo traté de transmitirle», confesó DJ Méndez en Juego Textual.