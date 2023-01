¡Le llovieron los piropos!: Pamela Díaz encanta a sus seguidores con destapadas postales en bikini

Pamela Díaz viene dejando la patá hace varios días con distintas postales en bikini de sus vacaciones en Cancún. La Fiera compartió varias fotitos en su cuenta de Instagram luciendo diversos conjuntos de traje de baño, tanto solo ella como en compañía de Jean Philippe Cretton.

En primer lugar, la comunicadora sorprendió al brindar con su «people» en una de las playas donde se lució con uno de los tantos bikinazos.

Las otras postales fueron una coqueta postal al borde de una piscina con JP Cretton. Mientras que la publicación restante fue otro bikinazo para cerrar el 2022 con todo en una de las paradisiacas playa que visitó.

La nueva postal de Pamela Díaz en redes

Pero obviamente, la Fiera no solamente se quedó en lo anterior que te mencionábamos. Pamela Díaz compartió subió una nueva publicación en su perfil de Instagram, que le permitieron recibir decenas de buenos comentarios.

«Rica tarde en Maitencillo», señaló la comunicadora en las fotitos que recibió más de 20 mil corazones en menos de un día y más de 200 comentarios, recibiendo en su mayoría solo piropos por su cuidada figura.

«Estupendaaa!❤️», fue uno de los comentarios que llegó por parte de la chica Playboy, Daniella Chávez, marcando la pauta de los buenas reacciones en la comentada publicación.

«Regia Pame, y tienes más sol que en Cancún jajajjaja,»; «Linda Pamela eres Única.👏👏»; «Que comes! O no comes!! 😢 quiero el secreto!»; «Tan Guapa está mujer por Dios ‼️😱»; «Estas muy bonita.. ❤️❤️❤️ disfruta la vida»; «Hermoso inicio de año mi negrita ❤️», fueron parte de los comentarios que recibió Pamela Díaz, quien recordemos durante el fin de semana sufrió una perdida de un integrante de su familia y que lamentó junto a su hija, Trinidad Neira.