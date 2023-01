Lisandra Silva cuenta la firme de su casorio con Raúl Peralta: «No estoy segura de nada»

El 21 de septiembre del 2021, Lisandra Silva y Raúl Peralta sorprendieron a sus seguidores, luego de anunciar su compromiso, en medio de unas paradisiacas vacaciones. Y aunque ya habían comenzado con los planes, debieron suspenderlos por la llegada de su retoña Leiah.

Por lo mismo que desde ese momento que los fanáticos de la pareja están más que atentos por si hay algún tipo de avance en el casorio. Es en este contexto que la chiquilla conversó con Página 7, donde dio algunos detalles de lo que ocurre.

«Comenzamos el año planificando y la verdad es que siempre queremos hacer algo ambicioso, porque los dos somos perfeccionistas y creativos. Somos muy soñadores y, cuando empezamos a organizar, la cosa empieza a crecer y se vuelve abrumador» comenzó señalando Lisandra Silva al medio antes nombrado.

Tanto ha sido el retraso, que la cubana incluso le propuso a su amor, ir al registro civil y firmar el documento. «Él me dice que no, que cómo se me ocurre, y ahí empezamos de nuevo, desde lo más simple, a construir algo enorme».

Los planes de Lisandra Silva y Raúl Peralta

Siguiendo por esta línea, Lisandra Silva afirmó que «En un momento, queríamos llevar a toda la familia a Cuba y hacer 3 matrimonios: uno en la playa, otro en la iglesia y otro en un hotel» y agregó: «Siempre nos ponemos a planificar tanto, que quedamos en nada y volvemos a lo básico. No tenemos nada más que el deseo de casarnos».

Por otro lado, la chiquilla comentó que se dio cuenta de lo difícil que es planificar un matrimonio, luego de asistir a uno con Raúl Peralta y fijarse en cada detalle. «Vimos todo el trabajo que es organizar un matrimonio. Yo me imaginé haciendo todo eso y fue demasiado».

«Solo el vestido… ya puse la plata, lo diseñé y todo, pero a varios meses cambió toda la idea de lo que quiero para el vestido. No estoy segura de nada» cerró Lisandra Silva.