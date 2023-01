«Una bomba»: Flaviana Seeling deja la patá con bikinazos

Con más de 600 mil seguidores cuenta Flaviana Seeling solo en su cuenta de Instagram, donde en todo momento está compartiendo diferentes tipos de registros sobre su día a día, sus próximos proyectos laborales y sensuales postales que la llenan de piropos.

Así es como ocurrió en los últimos días, luego de que aprovechando sus vacaciones en Panamá, se luciera al compartir unas fotitos sin filtro desde la playa, posando con un pequeño bikini de animal print, arriba del tronco de un árbol.

Junto con esto, Flaviana Seeling escribió un especial mensaje: «Los caminos difíciles conducen a destinos hermosos!», además de agregar una serie de hashtags relacionados con sus días de descanso y los distintos emprendimientos en los que se encuentra.

Como era de esperar, al poco tiempo de subir los registros, la ex ‘Axé Bahía’, recibió casi seis mil me gusta y decenas de comentarios por parte de su público, los que no dudaron en asegurarle que cada vez está más guapa, mientras que algunas envidiando su figura.

«Una bomba»; «Que hermosa te pasas»; «eres un ejemplo a seguir»; «Diosa»; «Te Adoro»; «la embarras lo hermosa que eres»; «Eres tan hermosa»; «Que lindaaa»; «Que cuerpa fla!! Se nota el esfuerzo»; «estás estupenda»; «Eres una mujer única»; Que mujeraza» y «Cada día más hermosa» le escribieron.

El mensaje de amor propio de Flaviana Seeling

Hace un tiempo, Flaviana Seeling sorprendió a sus seguidores, luego de subir una postal sin ningún tipo de filtro, la que acompañó con un especial mensaje de amor propio.

«SIN FILTRO!!! Porque PUEDO, porque QUIERO !Ser UNO MISMO en el mundo que constantemente trata que NO LO SEAS es el mayor de los LOGROS!!!» comenzó escribiendo la brasileña.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Soy FELIZ POR SER COMO SOY !! Antes dejaba que la gente opinara de mi vida…. que puedo y debo hacer, que con mi edad había cosas que ya no son para mi….. Solo YO se lo que puedo o no hacer!».