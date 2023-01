«Mujer extraordinaria»: Gissella Gallardo enamora con fotos en la piscina

Sin duda que Gissella Gallardo no comenzó el 2023 de la mejor forma, pues el pasado 5 de enero y tras una larga batalla en contra de un duro cáncer, su padre falleció. Por lo mismo que recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras.

Tras esto, la periodista volvió a compartir una sentida publicación, en esta ocasión una foto en blanco y negro donde le toma la mano, además de una especial reflexión de lo que se viene. «Estoy rota y viviendo esta pena con mucha calma… Pero ya volveré. Un beso gigante a tod@s y gracias por su diaria compañía virtual» escribió.

Pero ahora y de a poquito, Gissella Gallardo está retomando una vida normal. Por lo mismo que a través de Instagram, compartió unas postales en las que se luce posando desde la piscina, luciendo un colorido bikini, acompañado de un sombrero a juego y lentes de sol.

Junto con esto, la influencer subió una especial cita en el pie del posteo. «‘Decidí hacer el resto de mi vida, mi mejor vida’ L.H». Seguido por el hashtag «the show must go on (el show debe continuar)», en referencia a la canción de Queen.

Gissella Gallardo de llenó de aplausos

Tras subir los registros, Gissella Gallardo recibió más de 19 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus seguidores, los que no dudaron en afirmarle que se ve cada vez más guapa, junto con mencionar que ya podrá superar los difíciles días.

«Eres una mujer que vale mucho»; «El tiempo lo cura todo, serás feliz»; «Regia, elegante y excelente mamá»; «Vamos que se puede»; «Así se dice tu eres una mujer extraordinaria»; «tu corazón estará en paz recuerda que el tiempo cura todo»; «Dime la hora Rolex»; «Tan Regia como siempre» y «Eres un Ave Fénix» es parte de lo que le escribieron.