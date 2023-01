Luli y la razón de su distanciamiento con la farándula: «Me cansé de que me hicieran daño»

Este martes se transmitirá un nuevo episodio de Juego Textual después del noticiario de Canal 13. Este capítulo contará con una de las recientes confirmadas para la nueva temporada de Aquí se Baila: la chica fitness, Nicole «Luli» Moreno.

La ex figura farandulera y actual modelo hablará sobre muchos temas. Nicole Moreno hablará de su embarazo a temprana edad, la ocasión en que rechazó una petición de matrimonio en Miami, la violencia física que sufrió con una pareja y su actual lejanía con la farándula.

Luli y su explicación en cuanto a su distanciamiento con la farándula

Según contará Nicole Moreno en el nuevo capítulo de Juego Textual, ella ya no tenía control de su propia historia. Aquello motivó su lejanía con la farándula y los múltiples «tongos» que siempre se formaban.

«Muchas cosas que sucedieron no eran cosas que yo provocaba. Eran cosas que inventaban. Cuando yo iba a los programas iba siempre a aclarar. Eso me destruyó y por eso yo misma decidí dejar la farándula en 2013. Me cansé de que me hicieran daño», asegurará Luli.

Tras varios períodos de crisis, Nicole Moreno aprendió a manejar mejor su vida y a mantenerse alejada de las polémicas. «Hay que tener cuero de chancho. En algún momento me pasó la cuenta, pero después, cuando empecé yo misma a controlar las cosas, comencé a bloquear y me daba lo mismo», indicará.

La actual chica fitness y competidora en el mundo del fisiculturismo será uno de los grandes que dirá presente en Aquí se Baila. Ella fue la décima confirmada después de ratificarse nombres como Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Janis Pope, Kurt Carrera, Daniela Nicolás y Christell Rodríguez.

Esto además de la ratificación de los jurados del espacio como Aníbal Pachano, Neilas Katinas y Karen Connolly.