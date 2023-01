«Me carga que me muevan la jaula»: El descargo de José Antonio Neme tras polémica con Caniulef

En lo que fue la más reciente transmisión del matinal Mucho Gusto, el periodista José Antonio Neme se mandó unos potentes descargos en contra de todos dichos que han ocurrido entre él y Andrés Caniulef.

Bajo este contexto, Neme aprovechó para contar lo que realmente ocurre entre ambos, con la finalidad de aclarar un poco más la situación que realmente hay.

El descargo de José Antonio Neme

Recordemos que todo este hecho habría iniciado tras las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien a través de un live de Instagram, dejó caer que Neme no se llevaría de lo mejor con Caniulef.

Dicha polémica, tendría como argumento que Andrés Caniulef le está quitando la atención a José Antonio Neme, principalmente por el aumento que este ha tenido en las cantidad de horario que se le ha dado en pantalla durante el respectivo matinal.

Aunque, después de mucha espera, finalmente llegaría la respuesta oficial por parte de José Antonio Neme, en lo que fue una transmisión desde la Región de Valparaíso.

En un principio, Neme comenzó con un protocolar saludo para sus compañeros de trabajo, aunque rápidamente se fue en contra de todo el conflicto ocurrido.

«Ninguna animadversión. No, es que me carga que me muevan la jaula. Me carga que me muevan la jaula, yo tengo un carácter muy fuerte, muy parecido al de mi mamá», dijo en un principio.

Aunque esto no fue todo, ya que posteriormente continuaría con sus dichos. «yo juego todo lo que ustedes quieran, yo participo, me tiro a la playa, me salgo de la playa… pero me carga participar de estupideces y menos cuando introducen ruido a los equipos de trabajo en forma innecesaria».

Posteriormente aclaró que, si bien no es amigo de Andrés Caniulef, no existe una rivalidad entre ambos. Incluso, se daría una gran química laboral entre ambos.

Finalmente, el periodista cerraría su respectivo descargo. «Cuando es verdad, no hay problema, pero esto es absolutamente antojadizo. Yo exijo una prueba concreta de la supuesta mala relación entre nosotros, lo cual no es verdad. No me gustan los problemas donde no los hay; cuando hay, los enfrentamos con valentía. El que calla otorga».

Por otro lado, en el estudio aplaudieron su actuar, enfocándose en que a este dipo de dichos, no hay que ponerle atención.

Revisa el momento aquí.