¡No estoy pa’ suegras como tú!: El violento trato de la madre de Piqué contra Shakira en nuevo video filtrado

Por lo visto, la película de desamor que se está robando las miradas durante el inicio del presente 2023, está muy lejos de terminar. Con esto, nos referimos al show que están protagonizando Shakira y Piqué, el cual tuvo hace algunas semanas, su momento más potente.

En esta ocasión, lo que llegó para prender mucho más el carbón de una pelea que hace rato está ardiendo, fue un reciente video filtrado, en el cual se evidenció que Shakira tenía la suegra que nadie desea.

La complicada ex suegra de Shakira

Si bien, pareciera que la brutal pelea entre Shakira y Piqué se estaba calmando un poquito, las redes sociales siguen soltando nuevos detallitos acerca de la misma.

En esta ocasión, la misma llegó por parte del usuario de Twitter @MarMao9, quien soltó el polémico video, acompañado de una potente descripción.

Dentro del mismo, se puede ver como en un principio a quien fue la suegra de la cantante colombiana, tratándola de manera agresiva con el mismo Piqué al frente.

Esto se evidencia cuando la mujer le toma de fuerte manera la cara a Shakira y posteriormente la hace callar.

Que harían si una suegra bruja como la que tuvo Shakira te manda callar delante de tu esposo. Es que se van conociendo las humillaciones que recibía Shakira de la suegra y pique. HIJO DE TIGRE SALE PINTADO PREPOTENTE EGOCÉNTRICO ASÍ MISMO SU MADRE AL PARECER ALCAHUETA DEL HIJO pic.twitter.com/9DtiObajAj — 🇨🇴🇱🇷 (@MarMao9) January 24, 2023

«Que harían si una suegra bruja como la que tuvo Shakira te manda callar delante de tu esposo». Fueron las palabras que escribió la persona que compartió el video en un principio.

«Es que se van conociendo las humillaciones que recibía Shakira de la suegra y pique. HIJO DE TIGRE SALE PINTADO PREPOTENTE EGOCÉNTRICO ASÍ MISMO SU MADRE AL PARECER ALCAHUETA DEL HIJO», concluyó la persona en el mismo, según consignó ADN.

El hecho fue ampliamente difundido y no tardó en generar una gran cantidad de comentarios en la misma red.

Algunos de los que se pudieron ver en la misma, te los dejamos a continuación.

«LE PARTO SU MADRE A LA VIEJA ESA!», «Que horror, me acordé de mi ex suegra y el niñato del hijo que más encima no me defendió nunca, fue lo peor que conocí en la vida, hasta problemas psicológicos me dejaron, narcisos y cero autocrítica. Personas malas del alma.» y «QUE ONDA SUS OJOS ES REPTILIANA», fueron algunos de los mismos.