Yamila Reyna se descargó tras los mensajes subidos de tono de su pololo con otra chiquilla

Hace una semana, se filtraron conversaciones bastante acaloradas por parte del Pololo de Yamila Reyna, Diego «Mono» Sánchez, con otra mujer de identidad desconocida.

Diego Sánchez se vio involucrado en un intercambio de palabras a través de Whatsapp con una chica misteriosa. De hecho, está mujer le dice que ya no quiere hablar, porque él está en una relación. «Me da cargo de conciencia, porque ya te casaste», confesó la chica.

Hasta el momento, la animadora de Buenos Días a Todos, no se ha referido al tema, pero subió una historia que da para pensar.

La respuesta de Yamila Reyna

Hoy a través de una historia de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una historia con el potente mensaje que según conclusiones estaría dirigido a Diego Sánchez.

«Se luz en medio de la oscuridad», se ve en la publicación.

Revisa la historia aquí:

El supuesto quiebre

«Qué buen video me mandaste. Me estuve acordando mientras entrenaba (…) Es que esos pechos y ese culo, uf. ¿La otra semana andarás por acá? ¿O no me vas a avisar?», fueron algunos de las palabras que intercambio el ¿ex? pololo de Yamila Reyna con la desconocida.

Según, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, habrían terminado su relación que inició en 2021 tras la polémica que se encuentra envuelto Diego Sánchez.

En los días que Yamila Reyna, se encontraba trabajando como jurado del Festival del Huaso de Olmué, el medio Tiempo X, le preguntó cuál sería el estado de su relación.

«No tengo mucho tiempo para pensar en eso, solamente tiempo para trabajar y el tiempo que me queda lo aprovecho para comer y dormir», inició la comediante.

«Afecta, pero estoy muy feliz con el presente que tengo y las cosas que van sucediendo creo que por algo suceden, y me hacen sentir más orgullosa de la mujer que so», finalizó.

La declaración anterior y la historia publicada a través de su red social, serían, los únicos dichos de Yamila Reyna sobre lo sucedido con Diego Sánchez.