«No la soporto»: hacen bolsa a Mon Laferte en foto con María Luisa Godoy

El Festival del Huaso de Olmué tuvo su noche inaugural el jueves 19 de enero y no pasó para nada desapercibida esta velada. La comediante Nathalie Nicloux fue pifiada y Mon Laferte realizó un aplaudido show, aunque su aparición fue más controversial fuera del escenario.

Cabe señalar que tal como te contamos en Radio Activa, la artista habría tenido un par de exigencias alrededor de su presentación en el Patagual. Supuestamente la cantante no quería que aparecieran postales ni grabaciones de su show en ningún medio de comunicación. Además, tampoco quería que se filtrara el ensayo de su presentación.

Pero el tema no quedó ahí, ya que la polémica continuó en redes sociales. Para ser más específicos, en el perfil de Instagram de la periodista, María Luisa Godoy, quien compartió una foto con la voz de «Plata ta tá», la que no fue muy bien recibida por los internautas.

La foto que provocó las críticas de los seguidores de María Luisa Godoy

«Tremenda @monlaferte como siempre #festivaldelhuasodeolmue», escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram, que se llenó de malos comentarios contra la cantautora chilena-mexicana.

«Es ella?? nunca me ha gustado»; «Yo, salvo dos canciones, la encuentro bien aburrida»; «Mary, No soporto a esta mujer… 🙈🙈🙈»; «Y es que la Diosa no quería nada de fotos??»; «No la soporto»; «Me carga»; «Hace un tiempo atrás me dejó de gustar. Por la boca muere el pez», fueron parte de los ácidos comentarios dirigidos a Mon Laferte.

Es importante señalar que el primer día cerró con el show de Zúmbale Primo. Mientras que aún quedan tres jornadas que estarán marcada por la variedad musical y humorística. A continuación te dejamos a la parrilla correspondiente de cada jornada.

Viernes 20:

Illapu

Alex Ortíz

La Rosa y Grupo Red

Sábado 21:

Luis Slimming

La Combo Tortuga

Young Cister

Domingo 22:

Entremares

Bombo Fica

Santaferia