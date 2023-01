No podrá tocar el agua: Loreto Aravena sufre consecuencias tras potente picadura

En octubre, la actriz, Loreto Aravena, sufrió terrible picadura de araña de rincón, la cual le ha significado bastante complicaciones en su salud y sobre todo secuelas.

La actriz conversó con Página 7 sobre el traumático episodio y la salvada al peligroso veneno.

Las secuelas que tiene Loreto Aravena

La actriz fue picada mientras buceaba. «He hecho todo y de todo para curarme, pero es un proceso súper lento. Al final del día es solo tiempo, pero es justo lo que nos falta a los seres humanos en general”, comentó.

De hecho no ha logrado tomar parte de su rutina cotidiana como las actividades deportivas que acostumbraba hacer.

La protagonista de «Soltera Otra vez» y «Los 80» manifestó que las proteínas de su cuerpo están concentradas en la cicatrización. «El problema es que fue profundo, con harto veneno, y eso complica más las cosas», agregó.

Loreto Aravena lleva dos meses bañándose con la pierna levantada. Incluso, detalló que no podrá disfrutar con todo de la época veraniega. «Es probable que no toque el mar ni me meta al agua este verano porque está contraindicado con la herida que tengo», detalló.

«Los doctores que me han visto me dijeron que no me metiera al agua este verano, lo que es bien heavy porque soy una persona amante del agua, del mar, tengo mi programa sobre las caletas, que se estrena pronto… Me da pena por ese lado, pero tengo que recuperarme y la salud es lo más importante. Después, a darle con todo para estar bien”, finalizó.

La picadura

Recordemos que la actriz fue picada por una araña de rincón a fines de octubre y pasó la noche de Halloween internada en una clínica. Esto por la gravedad de la picadura y veneno llega a ser mortal.

Aquí imágenes sensibles sobre su picadura: