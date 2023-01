«Por lo que yo hago en mi cama»: José Antonio Neme explotó ante los cuestionamientos en su contra

El panelista del programa Mucho Gusto, José Antonio Neme, no aguantó más las excesivas críticas en su contra por sus opiniones sobre el actual trabajo de Gabriel Boric.

Según relato el periodista, estos incluso han ido en contra de su orientación sexual, siendo directamente comentarios homofóbicos.

El descargo de José Antonio Neme

Como se mencionó anteriormente, las críticas a veces pasarían a llevarlo en cuanto a la forma en la que él lleva su vida. Incluso, según dio a conocer, ha recibido constantes insultos por el tema antes expresado, según lo consignado por ADN.

A raíz de todo esto, durante una de las emisiones más recientes del matinal de Mega, Mucho Gusto, el periodista decidió irse en contra de los mismos.

Todo habría ocurrido posterior a una nueva polémica centrada en el Gobierno de Gabriel Boric. En este caso, la misma se enfocó en los recientes indultos que se dieron por parte del presidente de la república, a lo que se sumaron los cuestionamientos en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.

En base a lo mismo, Neme no titubeó en dar a conocer su opinión. «Lo que le falta al Gobierno no es buena intención ni buena voluntad. Insisto, y me van a decir que soy comunista, que soy ‘coliguacho facho’ (…) Me da lo mismo, porque lo que opino no es más ni menos importante de los que están en este panel o de quien está en su casa», expresó.

Aunque esto no fue lo único que expresó en el momento, ya que, posteriormente se centraría más aún en las constantes críticas que recibe. «Me van a seguir insultando, me van a seguir llamando de todo, sacándome todas mis posiciones sexuales, lo que le gusta a la gente en internet», dio a conocer.

Ante esto, continuó expresando que «tienen una fijación por lo que yo hago en mi cama».

El momento rápidamente se compartió a través de Twitter, mismo que te dejamos a continuación.

AHORA🔴🚨! #MuchoGusto es líder en "victipuntos" y "me doy vuelta" con esta intervención de @jananeme . Le faltó cerrar con: "Vamos y volvemos con los vacunazos del Gobierno" pic.twitter.com/OGkHd5XERG — Mr. Ranger Rojo (@MrRangerR1) January 9, 2023