«Se le ve algo de…»: el comentario que más se repitió en bikinazo de Ignacia Michelson

No es algo nuevo que Ignacia Michelson deja la grande cada vez que puede con destapadas fotitos en su cuenta de Instagram. La chiquilla ocupa su perfil con más de dos millones de seguidores para actualizar a los mismos cada vez que puede.

Aquello ocurrió hace un par de días, cuando la chiquilla subió registros en formato selfie, de frente y de espalda con el mar de fondo, cautivando decenas de miles de cibernautas.

Este último aspecto volvió a repetirse durante las últimas horas, cuando Ignacia Michelson subió fotitos con dos conjuntos distintos de traje de baño. En estos registros volvió a dejar evidencia de su voluptuosa figura, pero eso no fue lo que más llamó la atención en esta ocasión.

¿Se le vio algo a Ignacia Michelson?

«Ojitos chiquititos jugó contigo. Y te embrujo en su sensual hechizo», señaló Ignacia Michelson en una primera postal, haciendo referencia a un conocido tema de Don Omar y sorprendiendo con la nueva destapada fotito.

No obstante, la comentada publicación, con más de 57 mil me gusta y cerca de 300 reacciones más, no se enfocó en la belleza o en la sensualidad de la chiquilla, sino que un detalle en la parte inferior de su cuerpo.

«Qué onda se le ve algo de la parte íntima», dijo una curiosa cibernauta, quien recibió como respuesta: «que fijonas… es lo normal, es piel. Has la prueba, mírate al espejo y tírate los calzones bien arriba ☝️», le contestaron a la usuaria, quien aseguró que había hecho énfasis en ese detalle de mala leche.

Pese a que este tipo de comentarios se repitió más de una vez, los piropos para la ex chica reality no faltaron esa fotito con un conjunto de color crema, ni tampoco el traje de baño con tonalidades verde neón.