Premios Grammy 2023: ¿Cuándo y donde verlos?

Los Grammy, son los premios más importantes para la industria musical. Los galardones fueron creados en 1957 con el fin de honrar a artistas que entregaron todo su potencial durante el año.

Este año, realizarán su versión número 65, la cuál contará con artistas como parte del público, además de las presentaciones. Harry Styles, Bad Bunny, Lizzo, Sam Smith y ABBA, son algunos de los nombres que suenan.

¿Cuándo y donde ver las premiaciones?

Los Grammy serán este domingo 5 de febrero y tendrán lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California en Estados Unidos. Los galardones serán transmitidos desde las 22:00 horas en Chile, por medio del canal TNT y a través de la plataforma de streaming, HBO Max.

Revisa aquí algunas de las categorías a nominados:

Álbum del año

Voyage – Abba

30 – Adele

Un verano sin ti – Bad Bunny

Renaissance – Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music of the Spheres – Coldplay

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

Canción del año

«Abcdefu» – Gayle

«About Damn Time» – Lizzo

«All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)» – Taylor Swift

«As It Was» – Harry Styles

«Bad Habit» – Steve Lacy

«Break My Soul» – Beyoncé

«Easy on Me» – Adele

«God Did» – DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Fridayy

«The Heart Part 5″– Kendrick Lamar

«Just Like That» – Bonnie Raitt

Mejor video musical

«Easy on Me» – Adele

«Yet to Come» – BTS

«Woman» – Doja Cat

«The Heart Part 5″– Kendrick Lamar

«As It Was» – Harry Styles

«All Too Well: The Short Film» – Taylor Swift

Mejor álbum de música urbana

Trap Cake – Vol. 2 – Rauw Alejandro

Un verano sin ti – Bad Bunny

Legendaddy – Daddy Yankee

La 167 – Farruko

The Love & Sex Tape – Maluma

Mejor álbum latino tropical

Pa’lla voy – Marc Anthony

Quiero verte feliz – La Santa Cecilia

Lado A, lado B – Víctor Manuelle

Legendario – Tito Nieves

Imágenes latinas – Spanish Harlem Orchestra

Cumbiana II – Carlos Vives