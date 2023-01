¿Se va preso?: Sergio Rojas llegó a tribunales por demanda de Gisella Gallardo

El día de ayer, el opinologó de farándula, Sergio Rojas, le llegó una orden de detención en su contra. Puesto que, no se presentó a la audiencia que derivó de la demanda que realizó la ex de Mauricio Pinilla, Gisella Gallardo.

¿Por qué lo demandó? Debido a los dichos del periodista sobre que ella le habría rayado el auto a Pinigol.

¿Qué le paso a Sergio Rojas?

El ex «Me Late» publicó unas postales más una descripción, donde se sinceró sobre lo que le está ocurriendo.

«Acá muy instalado en tribunales, porque me enteré de que tenía una orden de detención por no presentarme a una audiencia ayer por la demanda que puso en mí contra Gisella Gallardo. El problema es que nunca me enteré de la famosa audiencia», inició el periodista.

«Bueno nada que hacer… Hace tiempo no andaba por acá y las últimas veces era cubriendo casos faranduleros (ríe) Ahora yo soy el demandado…», agregó.

«Por Santa Sara, mientras estamos llenos de portonazos, rojos, asaltos, muertes, la esposa de Pinilla no encuentra nada mejor que usar la justicia por sentirse atacada», sumó a su relato Sergio Rojas.

«Hablar de los malos comportamientos de su marido y cómo ha actuado ella frente a estos. Ciertamente, el mundo al revés… Pero en fin, si piensan que con esto podrán callar nuestro live QTLD (Que te lo digo), están muy equivocados», continuó.

Qué te lo Digo seguirá

Es por esto, que Sergio Rojas aprovechó de aclarar que esto no detendrá su directo cada domingo.

«Porque para relaciones públicas ya hay muchos periodistas y programas que no es el caso de nuestro live. Todos los domingos a las 21.00. Así que a todas las Gisellas, calilas, mojojos, pinilla, natys, solo invitarlas cordialmente a vernos», sentenció.

«Y si no quieren que hablemos de ustedes, entonces no anden ventilando sus vidas privadas en redes sociales o programas pagados… He dicho, y si me voy preso traigan comida (ríe) ¡A brillar!», finalizó Sergio Rojas.

Revisa la publicación aquí: