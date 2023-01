«Son activistas de izquierda»: Claudio Reyes sin piedad contra humorista del Festival de Olmué

Uno de los temas que más marca en los festivales a nivel nacional, es el ámbito del humor. Esto es algo que se evidenció en el reciente Festival del Huaso de Olmué, en donde dicho tema dio mucho que hablar, tal y como ocurrió con Claudio Reyes.

Lo mencionado anteriormente, se dio hace algunos días, cuando Reyes se mandó un fuerte comentario en contra de Nathalie Nicloux y su rutina en el festival mencionado anteriormente.

Los comentarios de Claudio Reyes

Como ya es costumbre, Claudio Reyes volvió a llamar la atención tras realizar unos particulares comentarios en contra de sus colegas. En esta ocasión, la persona afectada fue la anteriormente mencionada Nathalie Nicloux, quien en la primera noche del Festival del Huaso de Olmué, no tuvo nada de éxito con su humor.

Recordemos que la misma, solamente logró estar 27 minutos sobre el escenario de dicho festival, viéndose en la obligación de terminar anticipadamente su rutina, por la alta cantidad de pifias.

Ante esto, durante lo que fue su participación en el programa de YouTube, «Viernes Troll», Claudio Reyes aprovechó para darle con todo a la rutina de la humorista anteriormente mencionada, centrándose principalmente en temas como la política y otros similares.

«No tengo estómago para toda esta gente. Ya los conozco, ya los he visto. Son activistas de izquierda pagados por la izquierda. No son más que eso», fueron sus dichos en un principio.

Posteriormente, continuó con sus típicos dichos. «Quien no habla de Pinochet no triunfa, salvo esta mina que cuando era chistosa, ya era súper fome», a lo que posteriormente sumó «cómo no iba a sacar al ‘tata’ si le ha dado de comer tantos años a estos hue… de la izquierda».

Finalmente, se tomó un momento para disparar en contra de varios de sus colegas. «Estos predican como Marx, pero viven como Farkas. ¡Chantas!», fueron las palabras de Reyes, según mencionó La Cuarta.