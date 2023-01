Thati Lira se sinceró sobre su supuesto romance con Jorge Valdivia

Sergio Rojas, hace unos días compartió que Thati Lira, la bailarina brasileña, tendría un amorío con Jorge «Mago» Valdivia.

El ex integrante de «Me Late», manifestó que Lira habría mostrado interés por el ex seleccionado nacional. Según el periodista ella asistiría a todos los eventos en los que el jugador vaya.

Recordemos que la bailarina de «Bailando por un sueño» mantuvo una relación pública con Mauricio Isla que terminó de un día para otro en 2022.

En la última edición del live «Qué te lo Digo» expresó lo siguiente: «Como parece que Mauricio Isla no le da mucha pelota», la bailarina habría dirigido su atención en Jorge Valdivia.

La verdad sobre Jorge Valdivia

La ex participante de «Aquí se Baila», aprovechó su cuenta de Instagram para revelar la verdad sobre el rumor de su romance con el ex de Daniela Aránguiz.

La bailarina mencionó estar bastante sorprendida con las especulaciones de los usuarios respecto a su vida amorosa.

«Voy a tener que hablar de esto, cosa que no me gusta hacer, no tengo por qué hacer, pero lo voy a hacer porque de verdad estoy nerviosa, estoy temblando», partió explicando.

«Salió que yo hice ojitos a un hombre que yo nunca he visto, que nunca he hablado, que nunca he seguido en alguna red social, que nunca me he cruzado (…)», comentó sobre su supuesta relación con Jorge Valdivia.

«Yo sé que estuvo en las noticias en el último tiempo por un tema con su esposa (Daniela Aránguiz), y menos lo haría sabiendo que es una persona comprometida», agregó.

Según expuso AR13, Thati Lira no dejo espacio a las dudas. «No me acercaría a un tipo que tiene compromiso con alguien, jamás… A Mauricio (Isla) le tengo demasiado respeto, demasiado cariño, así que imposible», confirmó.

«Escríbame, tiene mi teléfono. Aprendan a preguntar a la fuente, a quien hace parte del tema, no esparzan esas cosas. Yo tengo hijo, mi hijo sabe leer, puede entrar ahí, ¿me entiendes?», finalizó lanzando un palo a Sergio Rojas.