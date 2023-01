«Conoce un poco más de mí»: la coqueta fotito de Camila Nash que encendió las redes

Camila Nash dio que hablar durante los últimos días después de unirse, al igual que muchas famosillas chilenas, a una plataforma de contenido más subido de tono. Aunque a diferencia de otras chiquillas, la ex Calle 7 se sumó a Arsmate (el OnlyFans chileno) en desmedro de Unlok.

Es por eso que la ahora joven radicada en Ciudad de México se tiró a la piscina y comenzó a subir fotitos de alto impacto. Tal como una postal que compartió hace poco en su cuenta de Instagram con más de 211 mil seguidores.

El nuevo coqueto registro de Camila Nash en redes

«Conoce un poco más de mí 🔥.Contenido exclusivo 🤫Link en mi perfil 💋.», fue lo único que escribió la ex Calle 7 en una destapada postal que forma de una reciente sesión de fotos de la chiquilla, con el fin de promocionar su perfil en Arsmate, plataforma en la que se llama «La Chilena».

Esta fotito alcanzó cerca de 8 mil corazones y muchos mensajes entre los que destacan la actriz nacional, Carmen Gloria Bresky, quien comentó: «Ufff🔥», señaló marcando la pauta de la mayoría de los piropos que le llegaron a la chiquilla en su cuenta.

«Estupenda 🔥❤️»; «Me prende🔥»; «Que regia!»; «Ay dioo mioooo😂😂 hermosa 😍»; «Exquisita🔥»; «Uf que minaza👏😍», fueron parte de las reacciones al registro subido por Camila Nash en Instagram.

La gran apuesta de la ex Calle 7

«Yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales. Aparte de que espero que me ayude económicamente, significa un destape para mí. Es romper paradigmas en mi cabeza», señaló la chiquilla en conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

Del mismo, Camila Nash continuó hablando de las dudas que tenía de sumarse a la plataforma. «Había una resistencia brutal. Si tú le preguntas a una amiga si yo hubiese hecho esto antes, la respuesta habría sido jamás», complementó.

Pero la cosa no terminó como esperaba y finalmente tomó la decisión de abrir su perfil en Arsmate. «Encuentro que es una acción súper valiente. Siento que la gente que no se atreve a cambiar algo es gente rígida. Yo estoy en otra etapa. Cuesta, pero hay que ser valiente», manifestó la ex Mundos Opuestos.

Igualmente, junto con decir que hay gente de su círculo que no estará de acuerdo, ella misma se convenció de dar el paso.

«Siempre me ha gustado sacarme fotos. Y haciendo esto la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, con todo. Después entendí que esta actividad puede encantarme y puede generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo mejor es que haría lo que me gusta», confesó la chiquilla.