Hasta con eslogan: Naya Fácil se lanza para ser la nueva reina de Viña 2023

Durante la jornada de este miércoles, Naya Fácil se robó todas miradas en Instagram luego de anunciar algo que, según se creía, solamente sería broma.

El mismo, incluso llegó con un eslogan, demostrando que, aparentemente, no va tan en broma.

El anuncio de Naya Fácil

«Fácil, barata, Naya candidata» es la frase con la cual la mencionada influencer, Naya Fácil, espera llegar a coronarse como la tradicional reina del Festival de Viña del Mar en su edición 2023.

La noticia, fue dada a conocer por parte de TiempoX, quienes sacaron el dato a través del Instagram oficial de la influencer.

En las mismas historias de la respectiva red social, la influencer contó sus ganas de ser la reina del Festival. «¿Dónde me postulo? No me he postulado oficialmente, pero tal vez pronto», fueron sus palabras a través de la misma.

Sumado a esto, Naya Fácil demostró estar muy emocionada con la idea, especialmente por la recepción de la gente. «Gracias por el apoyo, me están diciendo dónde votar y eso… No me he postulado, quería, pero nadie me apadrinó, no sé por qué la gente tiene miedo, soy chica decente si me lo piden».

A pesar de que la elección de la reina de Viña 2023 es algo que aún no está confirmado, Naya ya contó lo que haría en caso de ganar. «A todos los que voten por mí, me voy a sacar unas buenas ‘michenayas'», explicó la misma.

Aunque esto no fue todo, ya que posteriormente, la mujer aprovechó para contar que en caso de quedarse con la corona, vendrían más cositas. «Me rajo con un asado, unos pasajes para que se vayan donde quieran y un año de chelas gratis, te cachai… broma», expresó dentro de las mismas historias.

A pesar de todo, hasta ahora esto solamente se ha quedado en intenciones, ya que, como se mencionó antes, aún no hay una confirmación oficial del evento.