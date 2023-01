Tía Yoli y el drama con la venta de su casa para aportar en Viña del Mar

Hace un mes, la Tía Yoli anunciaba que vendería una casa para poder aportar con las personas damnificadas por los incendios en Viña del Mar.

Ahora, dio nuevos detalles acerca de dicho aporte, enfocándose en que no le había ido tan bien.

La dura confesión de la Tía Yoli

Como se mencionó en un principio, el anuncio se dio durante el pasado mes de diciembre, en donde la mujer dejó caer toda su generosidad para intentar aportar con las personas afectadas.

«No soy rica, pero yo de niña fui una mujer millonaria y después de que murieron mis padres volví a la calle… y no porque sea famosa voy a olvidarme del tiempo y del espacio», fueron sus dichos durante aquella ocasión.

Aunque, por lo visto, la motivación no fue suficiente para lograr su cometido, ya que, según consignó recientemente La Cuarta, la Tía Yoli aún no habría logrado su cometido.

Según se expresó por el medio anteriormente mencionado, la casa aún no se habría vendido, ya que la llegada al público no ha sido la esperada.

El hecho, se dio a conocer por parte de la misma Tía Yoli a través de una reciente transmisión en Facebook. «En la enfermedad y en la desgracia uno debe estar con los más débiles. Se escuchan en las noticias puras payasadas, no se escuchan cosas bonitas. Yo realmente estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Porque fui, hablé, me televisaron donando una casa… No me tomaron ni en bajada», expresó en la misma.

Posteriormente, agregó sobre el mismo sus ganas de querer aportar. «Yo quisiera vender la casa, que me la compraran, pero con urgencia».

Además, agregó que una vez vendida la casa, su principal aporte se centraría en comprar camas para las personas que lo necesitan.

«Los pies de usted están calentitos, durmiendo con una buena cabecera, pero ellos no», expresó para finalizar la Tía Yoli.