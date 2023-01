¿Todo se derrumbó?: filtran supuesto quiebre de Marité Matus y Camilo Huerta

Marité Matus y Camilo Huerta han sido una de las parejas de farandulandia más estables y románticas del último tiempo. Es por eso que durante las últimas causó tanta extrañeza una papita que soltó ni más ni menos que la «Miss Bombastic», Cecilia Gutiérrez.

Resulta que fue en una de las recientes ediciones de Zona de Estrellas donde la reconocida comunicadora soltó la bomba. Todo mientras se analizaban los famosillos que van a decir presente en la Gala del Festival de Viña del Mar, cuya lista fue filtrada hace un par de días con lujo de detalle.

En ese contexto, aseguraron que Marité Matus rechazó la propuesta de ir al renovado evento en la ciudad jardín. Fue ahí cuando el conductor del espacio de Zona Latina preguntó si la había invitado junto a Camilo Huerta.

Sin embargo, la respuesta no fue un simple sí o no, ya que se terminó por revelar una inédita información que marcó a farandulandia durante las últimas horas.

¿Murió la flor entre Marité Matus y Camilo Huerta?

«Parece que ya no está con Camilo», indicó Cecilia Gutiérrez dejando la grande en ese instante, asegurando que la madre de tres hijos ya no sigue en Instagram al ex chico Yingo. «Hay un rumor de un quiebre y eso se viene a reafirmar porque lo dejó de seguir», continuó diciendo según constató La Cuarta.

Pero el temita no se quedó solo en esa especulación. La periodista sacó al baile una reciente publicación de Marité Matus, donde compartió una frase del Horóscopo Negro de su signo (Aries).

«Me sorprende porque estuvieron de vacaciones hace poco y bastante bien, en familia, entonces es raro esto tan dramático, de un día para otro, estaban felices y algo pasó este fin de semana que ella lo deja de seguir, algo pasa», planteó Cecilia Gutiérrez sobre el tema que no ha sido abordado por ninguno de los personajes afectados por el cahuín.