«Oportunistas, eso son»: El potente descargo de Paty Maldonado en contra de Bombo Fica

Durante el más reciente episodio del programa que realiza Paty Maldonado y Catalina Pulido, la opinóloga mencionada anteriormente, se mandó un potente descargo en contra del humorista nacional Bombo Fica.

Todo esto, ocurrió bajo el contexto de lo que fue su más reciente presentación en el Festival del Huaso del Olmué, en donde el humorista hizo varios chistes acerca del actual trabajo del presidente Gabriel Boric.

El palo de Paty Maldonado

En un principio, la opinóloga explicó que sus problemas con el humorista, están principalmente centrados en el ámbito político. «A mí me cae la raja el Bombo Fica, lo encuentro un tremendo humorista, pero es un comerciante de la política».

Posteriormente, siguió con sus críticas en contra de Bombo Fica bajo el mismo punto. «No es que uno quiera hablar mal del Bombo, no. Siempre fue un extraordinario humorista, pero la cag…, nunca debió marcarse. Él debió seguir su rutina como lo hacía siempre, la cag…».

Aunque esto no fue todo, ya que, en el ya mencionado episodio del programa «Las Indomables», la mujer aprovechó de lanzarse con todo en contra del humorista, después de que este metiera en su rutina al actual gobierno de Gabriel Boric.

«Fue al Festival de Olmué y le pegó un palo al gobierno. No huev…, poh. Oportunistas, eso son. Oportunistas que quieren sacar dividendo de cualquier minuto, en cualquier segundo, no les interesa la situación del país, les importa un soberano… No les interesa la AFP, ni la salud, ni la educación. Lo que quieren es ser contratados», expresó.

Aunque esto no sería todo, ya que después, vendría otro palo por parte de «La Maldito» en contra del popular Bombo Fica. «Se dan vuelta con una facilidad asquerosa porque saben que la gente está reaccionando en contra».

A lo que finalmente agregó: «La patada que te llegó el día 4 fue maravillosa y ahora… vuelta la chaqueta», según consignó La Cuarta.

Revisa el momento a continuación.