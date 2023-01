«Se cuelga de los futbolistas…»: Luis Mateucci volvió a despotricar contra Gala Caldirola

Los dimes y que te diré entre Gala Caldirola y Luis Mateucci están lejos de terminar. Anteriormente, el argentino contó una situación sobre el día de furia de la ex chica reality que derivó en la actual confrontación.

Hace una semana, el modelo, visitó el estelar Sígueme y te Sigo de TV+, donde compartió lo que había ocurrido con Gala. Ambos se encontraban en una discoteque de madrugada, donde mantuvieron una intensa conversación que escaló de tono. Ella le habría arrojado un objeto tras una discusión con el trasandino.

El inicio del conflicto con Gala Caldirola

«Era un cumpleaños en Amanda (discoteca) en la parte privada. Ya estaba terminando esta fiesta porque era tarde. Me voy para la barra y estaba con el teléfono en la mano. Se acerca (Gala Caldirola) y me quiere entregar una rosa, no sé en qué forma, no lo interprete si fue para bien o para mal», inició Luis Mateucci.

«No recibí la rosa y me dice: Ah, córtala. Qué te pasa. Deja de hablar. Había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró con el florero, las rosas, con agua», detalló sobre el encuentro con Gala Caldirola.

No obstante, tras estos dichos, Gala Caldirola, rompió el silencio. «Que agradezca porque otra se lo tira a la cabeza por bocón. Por hablar y colgarse siempre de las mujeres y por inventar cosas para estar en pantalla. Ridículo», respondió Gala Caldirola.

Mautecci vuelve a responder

«No me estoy colgando de ella, ¿no será que ella se cuelga de mí?», empezó el ex chico reality sobre Gala Caldirola.

«Cuando la dejan, se cuelga de mí porque él (Mauricio Pinilla) dijo que está completamente soltero», agregó tras las confesiones el futbolista.

«Flaca, ¡basta! Si la que se cuelga de todos los futbolistas sos vos, no busca otro rubro», finalizó sobre la ex chica reality.

