«Triste espectáculo»: El duro descalificativo de Marcela Vacarezza tras canción de Shakira

La nueva canción de Shakira, que seguramente ya se te esta pegando, dejó la pata en redes sociales, luego de que la letra fuera como una especie de tiradera para el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué. En ese sentido, los famosillos chilenos también se refirieron a lo que sucedió, como por ejemplo Marcela Vacarezza, quien envió un duro mensaje a través de sus redes sociales.

Recordemos que el pasado miércoles, Bizarrap publicó una colaboración junto a Shakira. Se trataba de la esperada Music Session Vol. 53, en la cual la cantante no se guardó nada y fue con todo en contra de Gerard Piqué, dedicándole el tema entero.

Y como se suponía, el tema se convirtió en un éxito total. Pues en menos de dos días llegó a superar las 70 millones de visualizaciones solo en YouTube. Mientras que en Spotify ya llegó al número 1 del top 50 a nivel mundial.

Si bien a muchos les encantó, apoyando completamente la postura que tomó la colombiana en la canción. A otros les pareció una letra del mal gusto, y este último parece ser el caso de Vacarezza.

Marcela Vacarezza opina sin filtro sobre Shakira

La conductora no dudó en recriminar el comportamiento que está teniendo la ex pareja públicamente. Manteniendo una postura contraria a quienes apoyan la letra de descargo de la colombiana.

Vacarezza decidió entregar su opinión, aún cuando señaló no haber escuchado la canción de Shakira. Pues así lo confirmó en su twitter:

«Todo lo de Shakira, Piqué, los relojes, la canción, etc, me parece de lo más vulgar. Inteligente económicamente hablando, pero un triste espectáculo. A todo esto aún no escucho la canción. ¿Alguien más?», señaló sin filtro.

Las palabras de la esposa de Rafael Araneda, causaron un debate en las redes sociales. Pues algunos de los comentarios señalaban que debía escuchar la canción antes de comentar al respecto, mientras que otros la apoyan rotundamente creyendo que la letra era algo excesiva respecto a las ‘indirectas’ que la cantante dedicó a su ex, según lo consignado por Corazón.cl.

A continuación puedes ver el tweet:

Todo lo de Shakira, Piqué, los relojes, la canción, etc, me parece de lo más vulgar. Inteligente económicamente hablando, pero un triste espectáculo. A todo esto aún no escucho la canción. Alguien más? — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) January 14, 2023