¡Ojo al charqui! Anita Alvarado prometió nuevo live

¡Ojo al charqui chiquillos! La ex «Geisha» se viene con todo y durante la tarde de este sábado prometió un nuevo live de Instagram que transmitirá desde su propia cuenta.

Al parecer, y es lo que se especula actualmente, la emprendedora no ha dado por finalizado el conflicto que mantiene con Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Pues esta tarde sorprendió a sus seguidores con un video donde anunciaba que volvería a transmitir en vivo.

Si bien en la publicación Anita no señala cuál será el tema principal de su próximo ‘en vivo’, la redes ya especulan que se trataría en contra de la ex pareja nuevamente.

Se viene live de Anita Alvarado

Si bien Anita Alvarado no entregó detalles sobre el tema de su live, sus palabras sugieren que irá directo y con todo en contra de la ex chica Mekano. Pues entre sus dichos mencionó: «Es la segunda patita. Aquí si que, si no quedas noqueada, te voy a tener que dar otro tipo de atención».

Ahora bien, el video comienza con ella señalando que ‘se equivocó de horario’. De modo que fijó este live para las 18:00 horas del domingo 15 de enero.

La emprendedora señaló a sus seguidores que realizaría su transmisión a esa hora para que puedan ver el partido con tranquilidad: «Para que ustedes después de esta tremenda copucha puedan disfrutar bien el partido. Así que no te lo pierdas», anticipó.

Anita y Daniela Aránguiz

Recordemos que el conflicto entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz, estuvo en boca de todos el pasado diciembre. Luego de que la polémica tuviera inicio cuando la ex geisha hablará de la vida amorosa de Daniela y el exfutbolista.

Y posteriormente estalló, cuando la emprendedora decidió transmitir en vivo, descargándose sin filtro. Destacandó entre sus dichos la confirmación de la pasada relación de Angie Alvarado, con Jorge ‘Mago’ Valdivia. Todo mientras este ya se encontraba casado con Daniela.

Desde ese momento ambas se dedicaron diferentes mensajes, en redes sociales y televisión, incluyendo amenazas de demanda. Sin embargo el clima había estado un poco más tranquilo últimamente, pero al parecer solo nos encontrábamos en el ojo del huracán, según lo consignado por Corazón.cl.

El anuncio de Anita Alvarado: