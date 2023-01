«The Last Of Us»: Pedro Pascal reveló cómo fue hacer la serie más esperada del año

Casi una década ha pasado desde el estreno del videojuego «The Last Of Us». El cual está enfocado en un mundo postapocalíptico, donde Joel y Ellie intentan sobrevivir en una pandemia en Estados Unidos. En donde, el virus provoca la mutación de humanos a criaturas caníbales.

De la mano de HBO, el juego llegará a las pantallas a través de una serie de 9 episodios. El actor chileno Pedro Pascal dará vida a Joel, protagonista de The Last of Us.

El personaje es un contrabandista que realiza trabajos fuera de la zona segura y quién será contactado para rescatar a Ellie de una zona de cuarentena.

La experiencia de Pedro Pascal

El actor conversó con InfoBae, sobre su participación en una de las series más esperadas del año. «Los mejores guiones de los que he formado», confesó.

«Tengo una gran compañera de escena. Nunca había hecho nada donde estuviéramos junto a otra persona durante la mayor parte de un año de rodaje, y no podría sentirme más afortunado», se refirió a Bella Ramsey, quién interpretará a Ellie.

«Supongo que hubo varios desafíos, uno de ellos fue sentir que somos los Joel y Ellie, esos con los que todos están familiarizados sin ser una réplica exacta. Pero creo que eso fue creado por nosotros y que Craig y Neil (los guionistas) nos pidieron que no jugáramos el juego», detalló Pedro Pascal.

«Así que, en secreto, vimos un poco y tratamos de jugarlo. Pero, creo que fue útil de todos modos, para obtener un sentido de la historia, pero no replicarlo», agregó el actor chileno.

«Necesitaba el juego para conectarme. Necesitaba los guiones también. Sin embargo, debo confesar que son los mejores guiones de los que he formado parte», confesó.

¿Cuándo y dónde ver la serie?

Podrás ver «The Last of Us» a través de la plataforma de HBO Max. El día del estreno será el domingo 15 de enero del 2023. Se espera que esté disponible a las 11:00 AM.

Revisa el trailer aquí: