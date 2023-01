«Un día a la vez»: El mensaje de recuperación de Carla Jara tras pérdida de su embarazo

En las últimas semanas, lamentablemente, supimos del duro episodio por el que pasó Carla Jara. La actriz y ex chica «Yingo» tuvo una complicación medica tras la pérdida de su embarazo.

Luego de lo sucedido, la actriz, publicó un estremecedor mensaje, donde agradeció a quienes la han apoyado. Posteriormente, decidió tomarse un tiempo fuera de las redes.

El nuevo mensaje de Carla Jara

Ayer, la ex chica «Yingo», volvió a Instagram y compartió una postal junto a uno de sus perritos, además de un mensaje sobre su estado anímico.

«Hola mis bellezas, ando media perdida, pero ahí vamos, un día a la vez», manifestó Carla Jara.

«Gracias, gracias, gracias a todos por su enorme amor, que todo lo que me desean se multiplique para ustedes. Han sido tan tiernos todo este tiempo, de verdad se los agradezco de corazón», agregó.

«En momentos malos nuestras mascotas son muy importantes, siempre están ahí, atentos, haciéndonos reír, entregándonos amor, puras cosas buenas», detalló Carla Jara sobre la relación con su perrito.

«Que tengan un súper fin de semana», finalizó en el mensaje.

Revisa la publicación aquí:

Días después

Carla Jara días después de la situación apareció en sus redes sociales para agradecer a quienes la han apoyado en tal difícil momento y también en lo que por favor NO quiere que le digan.

«NO nos digas TODO PASA POR ALGO, NO nos digan RELAJATE y quedarás embarazada, NO nos digan deja de INTENTARLO y quedarás naturalmente, NO nos digan menos mal tenías POCOS MESES (uno está embarazada desde el primer día y el dolor de la perdida es el mismo) NO nos digas eres joven DESPUÉS LO VUELVES A INTENTAR (la vida pasa rápido, los años pasan, los óvulos envejecen)», manifestó.

«Gracias a todos por sus mensajes de cariños, y recuerden, cuando una mujer y su pareja pierden un bebé, no lo están pasando bien! Peeeeero la vida sigue, tenemos la fortuna de tener un hijo, que amamos con nuestra vida! Por él nos volvemos a levantar y seguimos adelante!!! Vamos con todo, la vida debe continuar!!!!», agregó.