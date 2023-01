«No hay palabras que consuelen»: Tanza Varela le escribió palabras de ánimo a Carla Jara

Hace unos días, Carla Jara preocupó a sus seguidores tras compartir una foto en el hospital a través de sus redes sociales. Ese mismo día, pero horas más tarde su esposo, Francisco Kaminski, contó que la actriz experimentó una complicación en su embarazo.

En ese sentido, Tanza Varela, la actriz de «Corazón Rebelde» le envió un cálido mensaje de apoyo en estos difíciles momentos, ya que ella pasó por lo mismo con un embarazo.

El mensaje para Carla Jara

«Siento tanto tu dolor y no hay palabras que consuelen. Es tan propio este sentimiento y no se aliviana con nada, Carlita preciosa, son los matices extraños de la vida. Nosotros también tuvimos una pérdida, nuestra Rosita a los 5 meses de embarazo, la tuvimos en nuestros brazos«, comentó en el mensaje para Carla Jara.

«A veces la maternidad físicamente es más larga con algunos hijos, con otros es más cortita, pero psicológicamente es para siempre, la relación con todos nuestros hijos de alguna manera es para siempre. Te mando un abrazo apretado y a toda tu familia», finalizó.

Aclaraciones y agradecimientos

Carla Jara tras la situación apareció en sus redes sociales para agradecer a quienes la han apoyado en tal difícil momento y también en lo que por favor NO quiere que le digan.

«NO nos digas TODO PASA POR ALGO, NO nos digan RELAJATE y quedarás embarazada, NO nos digan deja de INTENTARLO y quedarás naturalmente, NO nos digan menos mal tenías POCOS MESES (uno está embarazada desde el primer día y el dolor de la perdida es el mismo) NO nos digas eres joven DESPUÉS LO VUELVES A INTENTAR (la vida pasa rápido, los años pasan, los óvulos envejecen)», manifestó.

«Gracias a todos por sus mensajes de cariños, y recuerden, cuando una mujer y su pareja pierden un bebé, no lo están pasando bien! Peeeeero la vida sigue, tenemos la fortuna de tener un hijo, que amamos con nuestra vida! Por él nos volvemos a levantar y seguimos adelante!!! Vamos con todo, la vida debe continuar!!!!», agregó.

