«Yo fui muy mala»: Raquel Argandoña cuenta detalles de la dura infidelidad que vivió

En el más reciente capítulo del programa de TV+, «Tal Cual», Raquel Argandoña soltó una potente historia del momento en el que una de sus ex parejas le fue infiel. Algo que no dejó indiferente a sus compañeros.

Aunque esto no fue todo, ya que la mujer contó que, tras enterarse del hecho, no se había quedado de brazos cruzados.

La infidelidad que vivió la Quintrala

Según relató la conductora, el hecho ocurrió años atrás, momento en el que su pareja de ese entonces, le habría «puesto los cuernos».

Según consignó ADN, el hecho habría ocurrido tras una llamada. «Una vez me llamaron por teléfono, hace muchos años. Me dijeron: ‘Raquel, te habla tal, ¿sabes qué? Tengo unas fotos de tal persona, te las vendo’. Voy a ver el material y las compré. No salía la persona, pero sí salía ponte tú los lugares (…) Ella era apoderada de la compañera de la hija de la persona que estaba conmigo», expresó Raquel Argandoña.

Además, explicó que dentro de las fotos, habría una en la que la mujer salía esquiando junto a uno de sus hijos. Por este motivo, la Quintrala decidió comprarlas, a pesar de su alto precio.

«Yo compré las fotos entonces, en un millón de pesos compré el material. Eran para mí. Yo compré las fotos no para que no las publicaran. Las compré para tenerlas en mi carpeta como material. Me daba lo mismo si se publicaban. Yo fui muy mala», fueron sus palabras.

La venganza no se hizo esperar

Ante el suceso, Argandoña preparó su venganza, al más puro estilo de la Quintrala.

Según sus palabras, contrató a una persona para cortar los árboles en los que la mujer aparecía en las respectivas fotografías, además de dar inicio a una recopilación de datos.

Pero esto no quedó ahí, ya que posteriormente vendría la parte más brutal de su venganza.

La Quintrala contó que tras realizar un ligero engaño para conseguir los registros de llamadas de quien en ese entonces era su pareja, estaba lista para realizar su acto final.

La inteligente forma de conseguirlo, fue acercarse directamente a la compañía teléfonica con una pequeña mentira. » ‘¿Sabes qué? Necesito un favor muy personal. Es que tú me tienes que ayudar. La persona que está conmigo salió de viaje y me dejó su celular. La verdad me confundí y di su número, quiero saber si las personas me han llamado a este celular, y por eso necesito tener los teléfonos'», fueron las palabras que le dijo al encargado.

Posteriormente, después de averiguar que durante Navidad y Año Nuevo se habían realizado 2 llamativas llamadas, la mujer llevó al hombre a un restaurant para enfrentarlo.

«‘Ha sido muy linda la noche, hemos compartido tanto’, y le dije: ‘¿Tú alguna vez me has mentido?’, él dijo ‘jamás’. ‘Bueno, esta es una carpeta que tengo, y este es el antes y este es el después‘, le dije. Miró las fotos, miró los árboles… ‘Ahora como es’, le dije. ‘Todos los árboles cortados’. Fueron las palabras con las que encaró al hombre.

Posterior al hecho, la mujer relató que terminó por echar al hombre de la casa, dando inmediato fin a la relación.

Revisa el momento aquí: