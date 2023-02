Actriz mexicana revela bullying de Cristián de la Fuente: «Llegaba todos los días llorando»

Cristián de la Fuente vuelve a estar en el ojo del huracán tras un polémico testimonio de una colega mexicana de nombre Karyme Lozano.

Ella dejó como chaleco de mono al intérprete chileno, después de acusarlo acoso y bullying cuando coincidieron en un proyecto en una teleserie.

Las controversiales declaraciones fueron realizadas por la actriz mexicana en entrevista con María Patricia Castañeda mediante YouTube. Esta conversación fue rescatada por la «Miss Bombastic» de la farándula chilena, Cecilia Gutiérrez.

El complejo testimonio de la actriz sobre Cristián de la Fuente

«No voy a hablar mucho de este tema, porque todavía estoy trabajando en ello, sanando muchas cosas», señaló Karyme Lozano, según pudo rescatar Tiempo X.

Ahí fue cuando la conductora del espacio le preguntó: «¿Estuvo tan fuerte?», a lo que Karyme Lozano respondió sobre como fue trabajar con Cristián de la Fuente hace casi una década.

«Cómo te explico… Yo trabajé con él en una novela hace mucho tiempo en Miami, y todo estuvo bien ahí. Luego pasó el tiempo y trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien. Entonces, es algo que yo no he hablado con nadie porque soy cuidadosa, porque no sé cómo decirte…», complementó la actriz.

Junto con lo anterior, Karyme Lozano agregó: «sí sufrí bullying… La pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa… Me empecé a volver introvertida, ya quería que se acabara esa novela», confesó la intérprete mexicana.

La famosa actriz aseguró que nunca había pasado por eso y que se demoró cinco meses en detener los malos tratos. Asimismo, aseguró que ella estaba sanando y que quizás los otros detalles nunca los hablaría en público

«hay personas que tienen esta dualidad, que pueden verse encantadores y de pronto tener la oscuridad», declaró.

Karyme Lozano también dijo que Cristián de la Fuente trató de poner a mucha gente e incluso a los medios en contra de ella, razón por la cual mucha gente y producciones no quieren trabajar con el intérprete nacional. Incluso, cuando su esposo se enteró quiso encarar al actor chileno.