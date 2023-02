«Te haces la tonta»: Paty Maldonado insultó sin filtro a Marlen Olivari

En cada episodio del programa «Tal Cual» de TV+, aparece una que otra anécdota de los animadores, José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña.

No obstante, esta vez hubo un importante cambio en el equipo, puesto que Paty Maldonado llegó al puesto del ex Mucho Gusto para reemplazarlo durante sus vacaciones. Además contó con la participación de Marlen Olivari como panelista.

El tenso momento

El conflicto ocurrió en el último capítulo del estelar, cuando las tres integrantes del programa se encontraban conversando sobre el rol de jurado en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar.

En ese contexto, Raquel Argandoña, comentó que normalmente no gana el artista que canta mejor.

«La que tiene que ganar es la canción, porque es el Festival de canciones. Hay otros festivales que son festival de canción e intérprete. (En aquellos) Se premia la canción y se premia al mejor intérprete. Perdón, me los gané todos», fue la declaración de Paty Maldonado que desató el impase.

«Ella, la number one», arremetió Maren Olivari.

«Lo siento por ustedes, pero así es», aclaró la ex Mucho Gusto con mucho orgullo ante su persona.

«Siempre ha sido la número uno, la mejor. Siempre tiene la razón, jamás se equivoca«, agregó la ex Morandé con Compañía en tono burlesco.

«La yo, yo», sumó Argandoña sobre el carácter narcisista de Maldonado.

«No, si me equivoco, pero tengo el poder de reconocerlo. En cambio tú te equivocas y no lo reconoces, te haces la tonta, que es distinto», despotricó sin filtro «La indomable».

«Imagínate que estoy así desde el lunes, Viñuela, vuelve por favor», suplicó «La Quintrala».

«No, yo hoy estaba en la ducha y estaba diciendo: cómo lo estará haciendo la Raquel para aguantar a esa señora. Yo te compadezco», finalizó Maren Olivari.

Tras el descontento en la cara de la ex MCC, Argandoña, decidió cambiar el tema para no volver la situación incómoda.

Revisa el momento acá: