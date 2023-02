¿Le aserruchará el piso?: Paty Maldonado llegó a reemplazar a José Miguel Viñuela

En cada episodio del programa «Tal Cual» de TV+, aparece una que otra anécdota de los animadores, José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña.

No obstante, esta vez hubo un importante cambio en el equipo, puesto que Paty Maldonado llegó al puesto del ex Mucho Gusto. En ese contexto, el estelar cuenta con panelistas rotativos, donde participó la Dr. Cordero.

¿No más Viñuela?

A penas comenzaba el programa y Raquel Argandoña le preguntó a su compañera de equipo si se encontraba cómoda. Esto, porque estaba sentada en el asiento que le corresponde a José Miguel Viñuela, mientras que Paty Maldonado suele ocupar el de los panelistas rotativos.

El animador no llegó al capítulo del pasado lunes y llamó la atención de que el puesto que ocupa en todos los episodios estaba siendo utilizado por su ex compañera de Mucho Gusto.

«Está de vacaciones en el Sur y, por eso, esta semana y la próxima nos va a acompañar mi gran amiga Paty Maldonado», comentó Raquel Argandoña.

En eso, saltó la ya conocida animadora sin filtro y aclaró que ella no estará únicamente esta semana, sino que se quedará para siempre y le aserruchará el piso a su compañero. «Me voy a tomar el programa todo el año, perrita», arremetió Paty Maldonado.

Raquel Argandoña, totalmente perpleja contestó que ella tenia entendido que solo estaría por reemplazo de las vacaciones de José Miguel Viñuela.

«Yo no reemplazo a nadie, soy única. Me contratan para estar aquí, no reemplazo a nadie, ni a Viñuela, ni a Jordi (Castell), a nadie», replicó Paty Maldonado sobre su valor en la televisión.

«Tú dices que eres íntima de Viñuela. No le puedes aserruchar el piso a tu amigo, eso no se hace, en televisión hay códigos», contestó muy enfática Raquel Argandoña.

