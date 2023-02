«Les da lo mismo»: Paty Maldonado confesó que reconocida animadora le ofreció joyas de dudoso origen

Sin duda, esta semana, el Caso de los Relojes Vip robados ha enfocado toda la atención de las personas. En ese contexto, muchos famosos quieren compartir sus similares experiencias, en este caso fue nada más ni nada menos que Paty Maldonado.

La ex «Mucho Gusto» aprovechó su espacio en «Las Indomables» para contar que una vez una animadora de televisión le ofreció artículos robados.

¿Qué dijo Paty Maldonado?

En un inició «La Indomable», reveló que la persona es una mujer que fue muy reconocida en televisión, pero hoy en día no brilla en ningún espacio televisivo. En aquella ocasión la agasajaba con muchas opciones, pero Maldonado nunca cayó.

«Yo conocí a una animadora. Famosa. Famosa, pero que hoy no es rostro. Hoy con cue… es caracho. Me llamó una vez y me dice: oye, Maldo, a ti que te gustan las joyas, te tengo un dato. Tengo una picada maravillosa en La Legua. Le pregunto yo: ¿De qué me estai’ hablando?. Y me dijo: tranquila, lo que tú quieras», inició Paty Maldonado.

«Yo le dije: te lo agradezco, pero estoy tan ocupada que no tengo tiempo. Ella compraba sin ningún escándalo ni nada. Esto es más viejo…», continuó la animadora.

Posteriormente, reveló otra experiencia, muy parecida a la anterior. Un vendedor, llegó a su negocio y le dejo un bolso que tenía adentro una sorpresa.

«Una vez llegó un fulano, yo estaba en el negocio, y me dejó una bolsa. Mi marido, que no tiene idea lo que es una cartera con apellido, y como yo nunca me he comprado carteras así, llega y me dice; vieja, un señor te vino a dejar esta bolsa. La abro y eran como tres carteras. Entonces, abro y me doy cuenta que las carteras eran usadas, robadas», contó sobre la terrorífica ocasión.

«Lo traté re bien al hue… le dije: métete las carteras en la raj…. Me dio terror, pero hay gente que compra y le da lo mismo si es robado o no. Les da lo mismo”», finalizó la animadora.

Revisa las declaraciones aquí: