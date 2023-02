«Multa, por exceso de belleza»: Jhendelyn Núñez revoluciona las redes con osados bikinazos

Si bien Jhendelyn Núñez está lejos de la pantalla chica, eso no quiere decir que no esté más vigente que nunca. La modelo y reina del Festival de Viña 2015 suele sorprender a sus cerca de dos millones de seguidores y durante la última jornada no fue distinto.

Fue a inicios de enero cuando la chiquilla promocionó una conocida empresa de ropa, luciendo un despampanante bikini de color negro, tomando solcito y derrochando sensualidad con la postal veraniega.

Ahora, la ex Morandé con Compañía retomó las redes sociales después de estar ausente un par de días para descansar. Esto mediante unos registros similares a los que publicó a inicios del 2023, posando en traje de baño sobre unas rocas frente al mar, aunque en esta ocasión, el sol se escondió un momento obteniendo un fondo de un día nublado en la costa.

Los nuevos bikinazos de Jhendelyn Núñez desde la playa

«#verano #2023. Me taparon el ☀️ 🌥️», escribió la querida modelo chilena para acompañar las fotitos en las que aparece con un conjunto de traje de baño, que mezcló el color blanco y detalles tipo animal print.

En aquellas postales la chiquilla dejó la patá al dejar en evidencia su cuidada figura. Eso mismo quedó evidenciado en los más de 97 mil corazones que cosechó Jhendelyn Núñez en menos de una jornada y los más de mil comentarios en la caja de mensajes de su publicación.

«Te taparon el ☀️ pero no el 🍑»; «que linda la Jhen 😍🔥»; «D I O S A 😍🔥»; «El sol se lo pierde 😌»; «Multa, por exceso de belleza»; «Bomba amiga 🔥»; «No sé cómo puede existir tanta belleza en una sola persona ❤️»; «Que hermosa sirena 🧜‍♀️»; «Eclipsaste al sol con tu belleza», escribieron algunos de los ocurrentes y cautivados cibernautas en el perfil de Jhendelyn Núñez.