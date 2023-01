«Como el vino»: Jhendelyn Núñez dejó la escoba en Instagram con sensual bikini

El verano cada día está marcando mucho más en cuando a las altas temperaturas, por este motivo las playas parecen ser las soluciones para este problema. Esto es algo que bien sabe Jhendelyn Núñez, quien a través de su Instagram, dejó caer unas llamativas postales desde la playa.

Las mismas causaron furor en las redes sociales por el físico que presentó la modelo en las mismas, las cuales terminaron por llamar mucho la atención en la misma red.

Las fotos de Jhendelyn Núñez

En esta ocasión, como se mencionó anteriormente, la ex Reina de Viña publicó las fotos en su respectivo Instagram personal. Cabe destacar, que este cuenta con más de un millón y medio de seguidores.

Dentro del mismo, la modelo rancagüina de 34 años, dejó caer un carrusel de fotografías, mismo que terminó encendiendo aún más el verano por su figura.

En esta, escribió «Verano ☀️😎», como acompañamiento para las fotos, las cuales te dejamos a continuación.

El impacto en sus seguidores

Posterior a haber realizado la respectiva publicación, la modelo no tardó en recibir la respuesta por parte de sus seguidores. Esta llegó de manera muy notoria, tanto en «me gusta», como en los comentarios.

Hasta el momento, la publicación ha recaudado casi 89 mil «me gusta», siendo un número bastante amplio. A esto, se sumaron una gran cantidad de comentarios, los cuales hasta el momento han llegado a la increíble cantidad de 1.200 y siguen aumentando constantemente.

Entre los montones de comentarios que se hicieron presentes en la publicación, estos destacan por alabar la figura de la modelo. Algunos de estos, te los dejamos a continuación.

«Lo bueno que no se ha ensuciado su cuerpo con tatuajes linda mujer y es chilena.», «Sín Faltarte Él Respeto Amiga, Que Exquisitez de Mujer» y «Eres una de las mujeres más bella y siempre que te veo me pregunto por qué no estás en la tele.», fueron algunos de estos.