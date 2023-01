«¿Me querí cag…?»: Paty Maldonado explotó contra Raquel Argandoña

Como es de esperar siempre en el programa de TV+, «Tal Cual» sale una anécdota de los animadores, José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, como también de los panelistas rotativos. Esta vez participó Paty Maldonado.

La semana pasada, Adriana Barrientos, esparció un rumor a través de «Zonas de Estrellas», donde confirmaría que Argandoña se iría a animar un estelar en Chilevisión junto a Fran García-Huidobro.

En ese contexto, «La Indomable» fue directo al grano y al inició del programa le consultó si iba a abandonar el programa.

Paty Maldonado le tiró la pela

«Siéntate que quiero hablar contigo. Te voy a hacer una pregunta al aire y quiero que seas lo suficientemente honesta», inició Maldonado.

«Me voy enterando que tú, una vez más, aparece una noticia que dice «Raquel Argandoña está arreglándose los bigotes con Francisca García-Huidobro para irse a Chilevisión». Me extraña porque la relación con la Francisca es bastante mala», preguntó la ex Mucho Gusto.

«¿Cuándo viste eso?». le preguntó sorprendido José Miguel Viñuela.

«Vi una noticia que dice que Raquel Argandoña se está arreglando los bigotes con Francisca para irse a un programa de noche», insistió la panelista de pelo morado.

«¿Me querí cag… de nuevo como me cag… en la Radio Agricultura?», agregó bastante enojada.

«¿Pero Pata qué tomaste?. ¿Por qué te voy a cag…?», respondió Raquel Argandoña.

«Tú te quieres ir, pero este programa no se va a terminar si te vas tú», le replicó.

«¿Tú crees que yo sería capaz de hacer una cosa así?, ¿tú crees que el dinero a mí me importa?, ¿tú crees que me iría a otro lado sin ustedes?«, agregó Raquel, mientras se veía furiosa la ex Mucho Gusto.

«Jamás, eso es falso, ¿Por qué creen en esas tonteras?«, finalizó ante las insinuaciones de Paty Maldonado.

