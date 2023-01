«Oye, tonta, a voh te hablo»: Paty Maldonado despotrica contra Julieta Venegas

Paty Maldonado, de nuevo se tiró sus frases sin filtro y está vez fue contra la cantante mexicana Julieta Venegas, quién recientemente hizo noticia tras compartir por qué se acabo su matrimonio con el vocalista de Los Tres.

A raíz de esto la animadora de «Las Indomables» aprovechó de traer a la palestra antiguas declaraciones de la intérprete mexicana, donde confesaba su gran admiración por el Colectivo Feminista Lastesis y el conflicto que se vive en la región de la Araucanía.

Los dichos de Paty Maldonado

«Me parece terrible lo que esta ocurriendo con el pueblo mapuche en Chile», fueron las declaraciones de Julieta Venegas hace 2 años.

«Oye, tonta, a voh te hablo: qué sabí tú lo que pasa en La Araucanía, de qué estai hablando. El pueblo mapuche se opone a toda esta desgracias que hay. Muy pocos mapuche están metido en esta cuestión, el resto quiere vivir tranquilo, son pocos los que están haciendo negocio”, inició Paty Maldonado.

«¿Cuánta gente ha muerto, imbécil, por la quema de estos desgraciados? Dedícate a cantar, agarra el acordión y lo tocai. No hablís hue… no te metai en cosas que no sabís. ¿Por qué no luchai por tu pueblo? La delincuencia y el narcotráfico se tomó México y voh no estai luchando por ellos. Eres muy carerra… Julieta Venegas», agregó.

«Hay artistas que realmente se compran zapatos con el número del carnet. Hueo… que viven afuera, que ganan plata y que no tienen idea de lo que pasa en Chile. ¿La Julieta Venegas quién es? Una cantante que estuvo casada con uno de Los Tres… ¡¿pero qué sabe ella?!«, finalizó Paty Maldonado.

Recordemos la entrevista a la cantante mexicana

Julieta Venegas conversó con el conductor Yordi Rosado y recordó por qué acabó su matrimonio con el vocalista de Los Tres, Álvaro Henríquez. La separación fue por otra persona, la actriz que grabó el video de la canción que le dedicó el cantante a Julieta «No me Falles».

